DJEZZY COUVRE 16 WILAYAS EN 4 G Alger et Oran: joyaux de la couronne

Par Salim BENALIA -

Thomas Gutjhar, Directeur général de Djezzy

L'opérateur adosse son déploiement à la pose de la fibre optique sur près de 3000 km.

L'ambiance était à la fête, hier, dans les principales boutiques Djezzy à Alger et à Oran. L'opérateur a en effet procédé au lancement de sa 4G mobile dans ces mégapoles nationales qui constituent de véritables joyaux de la couronne, en ce sens qu'elles sont stratégiques et coiffent les autres wilayas sur lesquelles l'opérateur étend son réseau 4G. «Ces deux dernières nous permettront, désormais, de marquer la différence en matière d'Internet haut débit mobile», a précisé M.Thomas Gutjhar, Directeur général de Djezzy qui était présent à l'unité de Bir Mourad Raïs, dont les guichets avaient enregistré vers midi une importante affluence. C'est en duplex avec Oran que l'opération était menée par l'encadrement de Djezzy alors que le P-DG de l'entreprise M.Vincenzo Nesci était à Bab-El Oued, au coeur de la capitale aux fins de ce lancement qui a finalement eu lieu au milieu des clients. M.Gutjhar a expliqué à la faveur de cet événement que Djezzy couvrira 20% de la population en technologie 4G d'ici à la fin de l'année, soit quelque 20 wilayas et que ce taux connaîtra ensuite une croissance progressive pour avoisiner bientôt une couverture de l'ordre de 50%. En fait Djezzy a entamé la commercialisation de son Modem 4G, un produit très design et libérant 20 Go, valables deux mois à un prix qui frôle à peine les 7000 DA, périphérique compris.

Il s'agit là d'un pack prépayé pour accéder à Internet et qui permet de partager la connexion où que l'on soit, pourvu que la localité soit couverte en réseau 4G, avec la possibilité, dans le cas contraire, de basculer vers la 3G. Au-delà des deux premiers mois, chacun est libre de choisir le volume Internet qu'il désire consommer, sans obligation aucune ni contrat sur le long terme. «Cette offre qui n'est que le fruit d'un investissement d'un milliard de dollars changera la vie de beaucoup d'Algériens, le modem sera utile pour de nombreux foyers et utilisateurs qui pourront alors découvrir et apprécier l'Internet haut débit mobile. C'est là une fierté pour nous, d'autant que ce modem marque le changement de l'utilisation de l'Internet en Algérie», a ajouté M. Gutjhar. Assurément, en mettant sur le marché sa 4G mobile, Djezzy va plus loin que la concurrence et compte rafler le maximum de clients. Bien des avantages comparatifs sont évoqués par M. Gutjhar qui énonce à ce propos un coût plus abordable, car gérable, et une sécurité qui garantit toute coupure. Cette offensive de Djezzy portera certainement ses fruits, surtout que la demande est bien là, avec sept millions de foyers et plus de 400.000 entreprises qui ne demandent qu'à être connectées. L'opérateur n'aura alors qu'à observer le marché et voir comment l'offre est absorbée, indique-t-on par ailleurs. «Nous croyons fortement au potentiel de croissance de l'Algérie. Et nous oeuvrons à mettre nos capacités, au plus vite, à la disposition des Algériens», a souligné M.Gutjhar qui a ajouté: «Nous avons suffisamment de bande passante pour l'élargir aux endroits enclavés.» Djezzy confirme ainsi son engagement total dans cette nouvelle aventure qui consiste à offrir la technologie mobile 4G aux Algériens. Dans ce chantier l'opérateur affiche une très grande sérénité tout en nourrissant de grandes ambitions. Il fait valoir d'excellentes offres et des services inédits, s'appuyant sur un riche contenu incluant le e-paiement, le e-mobile, le e-learning, la e-santé...avec une très haute qualité de réseau, aux plus hauts standards internationaux.

Rappelons que Djezzy a annoncé l'extension de son réseau 4G à 13 autres wilayas en plus des trois initiales accordées par l'Arpt, et ce conformément à ses engagements pris le 1er octobre de construire le plus grand réseau aux plus hauts standards internationaux en Algérie. Avec cette extension, Djezzy totalise 16 wilayas couvertes par la 4G. Il s'agit d'Alger, Aïn Defla, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdès, El Oued, Mostaganem, Oran, Skikda, Tizi Ouzou, Tlemcen, Blida, Batna, Sétif, Constantine et Djelfa.