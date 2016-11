AU TROISIÈME JOUR DE LA GRÈVE CYCLIQUE CONTRE LA RÉFORME DE LA RETRAITE Pourquoi les syndicats ont échoué

Par Saïd BOUCETTA -

Les chiffres avancés par les syndicats ont été en deçà de la réalité

Les fonctionnaires refusent de donner à l'action syndicale une dimension politique. C'est le principal message du flop syndical.

La deuxième «vague» de la grève cyclique engagée par les travailleurs de la Fonction publique s'est terminée sur une note pas très encourageante pour les 13 syndicats autonomes à l'origine de cette action de protestation contre la suppression du principe de la retraite sans condition d'âge. Même si les promoteurs du débrayage parlent d'un taux de suivi au-dessus des 50% en moyenne, il est clair, cependant, que le mouvement n'a pas du tout convaincu les travailleurs qui lui ont tourné majoritairement le dos. Ainsi, les enseignants et les médecins du secteur public qui s'étaient «illustrés» lors de la première grève, jusqu'à paralyser partiellement leurs secteurs respectifs, n'ont pas réussi à rééditer l'exploit. Pourtant, l'objectif des syndicalistes était de gagner d'autres pans de l'administration et de s'imposer comme interlocuteur incontournable des pouvoirs publics. En fait, c'est l'objectif stratégique des syndicats autonomes qui réussissent parfaitement chacun dans son domaine et font systématiquement un flop lorsqu'ils agissent à l'unisson. Il faut dire que cette tentative de forcer la main au gouvernement sur une question «transversale» qui concerne l'ensemble des travailleurs algériens, a déjà été tentée par le passé, avec le même résultat: une très faible mobilisation. Les Algériens refusent d'accorder un statut autre que celui qu'ont déjà leurs syndicats. De fait, au-delà de la retraite sans condition d'âge, l'enjeu est principalement de forcer la main, non pas à un ministre, mais à toute la politique du gouvernement. Dans d'autres pays, les organisations syndicales parviennent à monter de pareilles opérations politico-syndicales, mais il semble qu'en Algérie, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se mettent en travers de cette ambition syndicale «démesurée». Il faut dire qu'une action syndicale transversale qui relie plusieurs secteurs pourrait conduire, en cas de radicalisation, à une situation dangereuse pour la stabilité du pays.

Il semble donc que les enseignants et les autres fonctionnaires de la République aspirent peut-être à maintenir le principe d'une retraite anticipée, mais pas au prix d'une déstabilisations du pays. Le propos est sans doute fort, mais il a été assumé par le secrétaire général de l'Ugta qui a vu dans les appels à la grève générale, motif à créer un chaos dans le pays. Et pour cause, un éventuel succès de ces deux «vagues» de grèves cycliques aurait ouvert la voie à une situation inédite pour le pays, dans un contexte économique et géopolitique régional assez tendu. Les travailleurs ont-ils pris au sérieux la mise en garde de Abdelmadjid Sidi Saïd? Il y a certainement de ça, mais plus encore, l'accord implicite donné par les travailleurs au gouvernement sur sa démarche par rapport à la retraite, témoigne d'un niveau de conscience assez intéressant de la société.

Il n'est certainement pas question d'accuser les 13 syndicats autonomes de tentative de sédition, ils maintiennent intact leur crédit auprès des travailleurs, mais ils ont reçu une énième leçon des fonctionnaires, tout au moins quant à leur refus de donner à l'action syndicale une dimension politique. Cet échec illustre donc, non pas le manque de maturité du mouvement syndical national, mais la ferme volonté des Algériens de sauvegarder la stabilité de leur pays quitte pour cela, à différer, certaines revendications «transversales».

Il reste à savoir si les organisations syndicales, à l'origine de ces grèves cycliques, prennent acte du message des Algériens ou bien, insisteront-ils dans leurs démarches en appelant à d'autres mouvements de protestation dans les semaines à venir. L'objectif des syndicats, faut-il le souligner, était de renouveler autant de fois qu'il le faut les débrayages hebdomadaires jusqu'au retrait du projet de loi sur la retraite sans condition d'âge déjà endossé par le gouvernement.

La donne ayant évolué, on pourrait s'attendre à la suspension du mouvement et à l'adoption d'une autre manière de lutte, celle qu'a choisie l'Ugta, en engageant un dialogue avec le gouvernement sur les aspects de pénibilité.