MESSAHEL À MALABO Entre terrorisme et migration

Par Chaabane BENSACI -

Au menu de ce quatrième sommet, figurent une Déclaration de Malabo, un plan d'action conjoint 2017-2019 à trois dimensions, politique, économique et sociale, une Déclaration sur la Palestine ainsi que la plate-forme finale des résolutions.

Les travaux du 4ème Sommet Afrique-Monde arabe se sont ouverts hier à Malabo (Guinée équatoriale) avec la participation de plus d'une cinquantaine de pays, l'Algérie étant représentée par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel.

Deux jours durant, les participants vont discuter des thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce sommet placé sous le thème «Ensemble pour le développement durable et la coopération économique». Ce faisant, ils vont se pencher sur l'»évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan d'action adopté lors du 3ème Sommet, tenu au Koweït en 2013».

Parmi les différents sujets qui seront abordés, il y a lieu de signaler que les discussions porteront également sur «les voies et moyens à même d'approfondir ce cadre de coopération à un moment où l'Afrique et le Monde arabe s'emploient à relever collectivement les défis communs auxquels ils font face».

L'Algérie qui avait insisté à Koweit city, en 2013, sur l'accélération et l'approfondissement du partenariat entre les deux entités aura ainsi l'opportunité de réclamer davantage d'efforts, surtout dans certains domaines considérés comme prioritaires, à savoir la recherche scientifique, le terrorisme, le financement du développement, la sécurité alimentaire, le développement agricole et les problèmes et enjeux de la migration. Ce dernier point est devenu éminemment crucial, compte tenu des tragédies fréquentes qu'on observe en mer Méditerranée où des centaines de migrants périssent chaque année. Les chefs d'Etat d'Afrique et du Monde arabe qui auront procédé à l'examen du rapport sur la mise en oeuvre des résolutions du 3ème Sommet et des recommandations du Conseil conjoint des ministres des Affaires étrangères auront aussi à traiter des manoeuvres du Maroc qui, sous prétexte de revenir au sein de l'Union africaine, tente de saper les progrès accomplis par les pays membres depuis plus d'une décennie.

Au menu de ce quatrième sommet, figurent une Déclaration de Malabo, un plan d'action conjoint 2017-2019 à trois dimensions, politique, économique et sociale, une Déclaration sur la Palestine ainsi que la plate-forme des résolutions finales. Ce sommet qui est prévu tous les trois ans a eu lieu pour la première fois au Caire, en 1977, et, plus récemment à Syrte (Libye), en 2010, et Koweit city, en 2013. Il intervient, cette année, dans un contexte politique et économique particulièrement difficile, caractérisé par la menace terroriste qui affecte plusieurs pays membres de l'UA, le blocage de la situation au Sahara occidental où le Maroc s'entête à piétiner les résolutions de l'ONU et défie la communauté internationale ainsi que la chute drastique des prix du pétrole dont pâtissent aussi bien des pays producteurs arabes qu'africains.

Il semble que c'est ce contexte que Rabat a cru opportun de mettre à profit, fort du soutien de certains Etats du Golfe qui lui apportent sans cesse un soutien inconditionnel. Mais c'est sans compter avec la légitimité du droit international et la volonté quasi unanime des pays membres de l'Union africaine dont la Rasd est un membre à part entière depuis de nombreuses années. Ce sera, vraisemblablement, le thème d'une des résolutions que le 4ème Sommet aura à débattre pour lever toute équivoque et mettre fin aux illusions du Makhzen dont les tentatives, de plus en plus désespérées, ne peuvent abuser les organisations qui veillent à mettre fin au dernier fait colonial dont le continent africain est-malheureusement encore souillé.