CAMPAGNE CONTRE LE SIDA La Radio nationale perpétue la tradition

Par Madjid BERKANE -

Un bon programme a été concocté

10.300 porteurs du VIH sont enregistrés en Algérie.

La lutte contre le sida est dé-sormais un défi permanent pour la Radio nationale. Pour la 7 e année consécutive, la Radio nationale organise la campagne «Yed fel yed», (main dans la main, Ndlr) contre ce virus, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le sida correspondant au 1er décembre de chaque année. Hier donc et lors d'une conférence de presse tenue au Centre culturel Aïssa Messaoudi, plusieurs journalistes initiateurs de cette campagne et leurs collaborateurs d'autres organismes(Unicef, Onusida, OMS, Unfpa, ONU Femmes et Unic) sont revenus sur le programme concocté pour cette édition.

Ainsi, nous apprenons qu'une panoplie d'activités est prévue pour cette année. Il s'agit de l'organisation d'une chaîne humaine le 26 novembre sur l'esplanade de Riadh El Fath à Alger, d' un spectacle musical qui sera animé par des artistes engagés à la salle Atlas de Bab El Oued, la mise en place de stands d'information tenus par les ONG intervenant sur le VIH/sida et la santé auprès des jeunes à même l'esplanade de Riadh El Feth, la réalisation d'un clip spécial sur la thématique. Pour ce qui est du rassemblement de la chaîne humaine, l'animateur de la Chaîne 3 Yazid Aït Hamadouche, a fait savoir que cette chaîne va avoir lieu simultanément dans d'autres wilayas, particulièrement à Annaba, Tizi Ouzou et Boumerdès. De nombreux jeunes sur les réseaux sociaux et associations activant dans le domaine ont exprimé leur solidarité.

Les objectifs attendus de cette édition sont: la sensibilisation des jeunes quant à la prévention du VIH, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation liées à l'égard des porteurs du VIH et la promotion de l'égalité des sexes pour assurer un accès universel aux services de prévention, de soins et de traitement.

La présente édition s'inscrit, nous append-on par ailleurs, en harmonie avec la campagne mondiale de Onusida placée cette année sous le slogan «Levons la main pour la prévention du VIH».

Le représentant de cette institution en Algérie, Adel Zeddam, a indiqué lors de son intervention que l'Algérie est parmi les pays qui appliquent le mieux les recommandations de l'Onusida. Mieux encore, l'Algérie fait même dans l'anticipation. Donnant des statistiques, M.Zeddam indiquera que le nombre de personnes atteintes de VIH en Algérie jusqu'à septembre de l'année en cours est de 10.300.

Le nombre de cas inscrits durant les neuf mois de cette année est de 500. L'Algérie enregistre chaque année entre 700 et 800 cas. Ce nombre est inférieur au seuil que l'Algérie a fixé pour l'année 2015, à savoir ne pas enregistrer plus de 900 cas en Algérie.

Le défi que l'Algérie a relevé pour l'année 2020, est de ne pas enregistrer plus de 500 cas /an.

Les porteurs du VIH sont, fera remarquer le représentant de l'Onusida, très bien pris en charge. Environ 50 centres de transfusion sanguine assurent le dépistage pour les personnes voulant se faire examiner.

Les médicaments sont disponibles en quantité suffisante. La prise en charge d'un porteur du VIH coûte pour l'Etat 50.000 DA /mois. La majorité des cas enregistrés en Algérie l'a été chez les personnes dont l'âge varie entre 29 et 40 ans. Les jeunes ayant entre 15 et 24 ans représentent 10%, tandis que les enfants ayant moins de 15 ans représentent 4% seulement. A noter que l'objectif de l'Onusida et de l'Algérie pour 2030, est de mettre fin à la propagation du virus du sida.