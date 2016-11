AMARA BENYOUNES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MPA "Rendez-vous massivement à l'urne!"

Le Secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes, a plaidé, hier, à Constantine, pour une participation massive aux prochaines élections législatives pour assurer le changement dans le pays. S'exprimant lors des travaux du congrès régional des wilayas de l'Est, en prévision du premier congrès national ordinaire de ce mouvement fixé pour les 2 et 3 décembre à Alger, le responsable a précisé que la réussite des élections est tributaire du taux de la participation des citoyens. Le travail collectif et consultatif, l'acceptation de l'opinion de l'autre et la relance de la croissance économique et la stabilité du pays sont les priorités du programme du MPA, a-t-il souligné lors de cette rencontre tenue au palais de la culture Malek Haddad. Après avoir réitéré le soutien de sa formation politique au président de la République Abdelaziz Bouteflika, le responsable a souligné que «le seul maître du pays demeure le peuple Algérien». «Nous voulons à travers les législatives prochaines trouver des solutions convenables pour l'amélioration des conditions de vie du peuple algérien», a-t-il affirmé précisant que des décisions urgentes dans le domaine économique doivent être prises.