IL Y REPRÉSENTERA LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Lamamra au 16ème Sommet de la Francophonie

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, invité spécial au 16ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, a désigné le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra pour le représenter aux assises de cette conférence à Antananarivo (Madagascar). M. Lamamra représentera le chef de l'Etat aux assises de cette conférence qui se dérouleront les 26 et 27 novembre 2016, sous le thème «Croissance partagée et développement responsable: les conditions de la stabilité et de l'espace de la francophonie», précise le ministère des Affaires étrangères (MAE), dans un communiqué. «Cette session marquera l'accession du président de la République de Madagascar, M. Hery Rajaonarimampianina, à la présidence de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)», note la même source, rappelant que depuis le sommet de Beyrouth en 2002, l'Algérie prend part, en qualité d'invité spécial, aux sommets de la «Francophonie».