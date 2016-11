MOHAMED DHOUIBI SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MOUVEMENT EN-NAHDA "Les jeunes doivent s'impliquer dans la politique"

Les jeunes doivent trouver leur place au sein des partis politiques et dans les institutions de l'Etat, a considéré hier, le Secrétaire général du mouvement En-Nahda, Mohamed Dhouibi. S'exprimant en marge d'une rencontre régionale consacrée aux commissions de wilayas de l'Est du pays de cette formation politique, chargées de la préparation des élections législatives 2017, M. Dhouibi a précisé que les jeunes, qui représentent 75% de la population algérienne, constituent «l'élément essentiel pour toute renaissance, changement et construction adéquate du pays», tout en insistant sur la nécessité de lutter contre l'exploitation politique des jeunes. «A travers les élections prochaines, nous voulons établir un système politique stable basé sur la volonté du peuple», a-t-il affirmé.L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations du parti visant à donner une feuille de route à l'ensemble des commissions de wilayas pour la préparation des prochaines élections dans toutes ses phases. Plusieurs cadres et militants de ce parti des wilayas de l'Est du pays ont pris part à cette rencontre organisée au palais de la culture Malek Haddad sous le slogan «Société authentique, Etat fort et civilisation leader».