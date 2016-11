UNIVERSITÉ D'HIVER DE MARSEILLE Les chrétiens d'Algérie ont la parole

Par Ali TIRICHINE -

Le colloque de trois jours est une initiative de l'association Chrétiens de la Méditerranée. Après, entre autres thématiques, «l'Islam en Europe, entre peur et dialogue» en 2012, «L'Europe face aux défis de la paix au Moyen-Orient en 2013», lors de cette 4e édition, «l'Algérie se trouve cette année au coeur du débat et de la réflexion, autour et avec des invités qui seront présents pour dire leur actualité et partager leur expérience», indiquent les organisateurs. Il s'agit de «l'aider à réviser les clichés imposés par des médias qui, souvent, loin de la réalité du terrain, maquillent tel fait et démaquillent tel autre pour une raison ou une autre et souvent au détriment d'une actualité qui mérite d'être relatée par ses acteurs», est-il ajouté.

Le tout pour «une meilleure approche de la chose socioculturelle algérienne». Cette université d'hiver se veut un lieu d'échanges culturels et ce sont des Algériens qui décriront «cette image fortement affectée par les évènements dramatiques des années 1990, alors que la société n'a cessé d'évoluer», comme le soulignent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Des articles de presse dont celui de Samira Bendris ont déjà fait écho de cet évènement alors que les hommes et les femmes venus d'Algérie proposeront un regard nouveau sur ce pays pour introduire la réalité qu'ils vivent au sein de leur société.

Ce seront des intellectuels, universitaires, écrivains, artistes et membres d'associations qui feront partager «la riche diversité géographique de l'Algérie, le foisonnement social, culturel et cultuel qui sont souvent invisibles».

Au premier jour, il est question de l'Algérie: un pays riche de son peuple et de sa diversité géographique. Mohamed Kouidri, Slimane Bedrani (universitaires) et Nordine Azzouz (journaliste) interviennent sur le sujet.

Puis il s'agira d'aborder les grandes figures humanistes et spirituelles de l'Algérie à travers les interventions d'Ahmed Bouyerdene (historien), Mgr Teissier et Karima Berger qui évoqueront saint Augustin, l'Émir Abdelkader et d'autres personnalités spirituelles contemporaines. La culture sera au rendez-vous avec un tour d'horizon des activités culturelles qui ont lieu en Algérie: littérature, cinéma, jeunesse... par le biais d'acteurs de la scène algérienne tels Maïssa Bey, Zoubida Kouti, Hadj Bensalah, Toufik Mendjeli et d'autres invités. Un dialogue entre les deux rives s'établira aussi par l'intermédiaire des deux auteures Christine Ray et Karima Berger.

Il sera aussi question de la femme algérienne lors de ce colloque alors que la jeunesse algérienne aura également sa place dans ce programme à travers des associations de jeunes qui seront présentes pour parler de leurs expériences.

Le réseau Chrétiens de Méditerranée aura aussi sa part d'interventions pour aborder le volet croyance et religion et aussi cerner l'influence et l'impact de l'islam dans la société, avec Ghaleb Benchikh, Leïla Tennci, Bernard Janicot et d'autres intervenants. La note de présentation de l'évènement insiste sur le fait que pour beaucoup, cette image de l'Algérie est fortement affectée par les évènements dramatiques des années 1990 alors que la société n'a cessé d'évoluer. Elle est formée de clichés médiatiques lancés sous les feux de l'actualité. Elle est le produit d'observateurs, essentiellement extérieurs et limités objectivement par le traitement des «événements de surface» sur le temps «le plus bref mais le plus directement accessible». Parrainé depuis sa fondation par Pax Christi, L'Oeuvre d'Orient et l'Institut catholique de la Méditerranée, le réseau Chrétiens de la Méditerranée se veut au service de l'information et la formation, du dialogue et des partenariats entre les chrétiens de l'espace méditerranéen.