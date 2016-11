INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS Le climat des affaires instable pénalise l'Algérie

Par Amar INGRACHEN -

L'Algérie est parmi les pays méditerranéens les moins attractifs en matière d'IDE, mais les récentes révisions de la loi sur la préemption et la règle des 51/49% peuvent probablement débloquer la situation.

Attirer les investissements directs étrangers est le leitmotiv des responsables algériens depuis au moins une décennie. A chaque fois qu'il est question de parler de la diversification de l'économie, les IDE sont présentés sinon comme une panacée, du moins comme un élément incontournable. Néanmoins, il est très rare que les discours soient suivis par des actes concrets.

En effet, à l'exception des forums et autres rencontres d'affaires organisés conjoncturellement et au cours desquels des discours d'incitation à investir en Algérie sont servis à merci aux opérateurs économiques étrangers, seules quelques mesures sont prises, tardivement de surcroît, d'où la situation déplorable des investissements étrangers en Algérie.

Dans le dernier rapport de l'agence Anima Investsment Network, qui a dressé le bilan de dix ans d'investissements étrangers dans la région Méditerranée, il est dit que cette dernière attire annuellement 30 milliards d'euros d'investissements directs de l'étranger (IDE), soit 2 à 3% de l'investissement étranger dans le monde. Sur la zone, les hydrocarbures, la banque, l'immobilier, les télécoms et le ciment représentent à eux-seuls plus des deux tiers des montants annoncés au cours de la décennie 2006-2015. Toutefois, ces investissement ne se répartissent pas équitablement entre tous les pays de la région comme on pourrait le croire. Tout au contraire, d'importantes disparités caractérisent cette répartition qui se fait, faut-il le rappeler, selon que les marchés soient attractifs ou pas.

En la matière, lit-on dans le rapport de Amina Investment Network, l'Algérie est classée, sur 11 pays, à la 5ème position, devancée par l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et même la Libye.

«La frilosité des investisseurs est imputable à un cadre peu attractif: le climat des affaires reste médiocre et l'obligation d'association avec un partenaire local, pour se confirmer à la règle des 51/49%, complique la mise en oeuvre des projets. Une réforme du cadre de l'investissement est programmée pour améliorer la situation. Une urgence, alors que le pays doit accélérer sa diversification économique pour préparer l'après-pétrole», explique le rapport. Cette même source, rappelant que le volume des flux des IDE vers l'Algérie est estimé à moins de 587 millions de dollars, tout en précisant que le peu d'intérêt que portent les investisseurs étrangers à l'Algérie est dû au rachat par l'État de l'opérateur de télécommunication mobile Djezzy pour un montant de 2,643 milliards de dollars en avril 2014, ce qui a été très mal perçu par les partenaires économiques de l'Algérie qui n'ont pas hésité à pointer du doigt le droit de préemption.

Dans le nouveau Code d'investissement adopté récemment, une légère révision du droit de prééemtion est effectuée de sorte que l'autorisation de cession d'actions à des étrangers soit obligatoire, uniquement quand les actions à céder dépassent les 10% du capital global de l'entreprise. La règle 51/49%, qui fait également fuir les investisseurs en les obligeant à s'associer avec des partenaires locaux, a également été modifiée légèrement dans la LF 2017 pour permettre désormais à ce que les 51% qui reviennent à la partie algérienne puissent être détenus par plusieurs opérateurs locaux. Cette nouvelle disposition permet aux investisseurs étrangers d'être des actionnaires majoritaires dans le cadre des partenariats qu'ils effectuent en Algérie.

Ces deux nouvelles mesures qui viennent d'obtenir le quitus de l'Assemblée populaire nationale peuvent probablement susciter une dynamique nouvelle en matière de partenariat, notamment à la faveur des grandes rencontres d'affaires qui se tiennent et qui s'annoncent ces derniers temps. Mais il faut attendre pour voir.