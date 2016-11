RÉVISION DE LA GESTION DES OEUVRES UNIVERSITAIRES Hadjar hésite

Par Madjid BERKANE -

L'attribution de la gestion des oeuvres universitaires au privé ne sous-entend pas leur privatisation.

L'attribution de la gestion des oeuvres universitaires au privé n'est pas encore tranchée au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les commissions que Tahar Hadjar a chargé pour étudier le dossier n'ont pas encore finalisé leur travail.

C'est du moins ce que le ministre a fait savoir avant -hier devant les parlementaires, en répondant à l'une des questions portant sur le sujet.

«Les commissions chargées de revoir la gestion des oeuvres universitaires installées récemment, examinent la question dans tous ses aspects social, économique et financier.»

Les commissions chargées de cette question disposent encore d'un peu du temps pour remettre leur travail, a ajouté le ministre, précisant que «leurs rapports doivent être remis au courant de cette année.

«Le secteur des prestations universitaires ne sera pas privatisé et la question n'a nullement été évoquée», a affirmé récemment Hadjar à l'occasion de la tenue d'une rencontre avec les représentants des organisations estudiantines. Et de préciser «la seule question qui a fait l'objet de débat au niveau du ministère cette année, c'est celle portant sur «l'amélioration des prestations universitaires dont, l'hébergement et la restauration en les confiant à des gens du domaine». Interrogé par ailleurs sur les problèmes qu'ont soulevé certains étudiants dans certaines universités du pays, le ministre a estimé que les protestations des étudiants étaient normales vu leur nombre «1,6 million au niveau des universités du pays», précisant que les problèmes posés concernent l'hébergement et la surcharge, outre les problèmes pédagogiques.

Il a affirmé que son département oeuvrait en permanence à résoudre ces problèmes en coordination avec les responsables des résidences universitaires concernées ou avec les syndicats ou les organisations estudiantines.