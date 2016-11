GLISSEMENT DE TERRAIN À BOUZARÉAH Ça glisse et ça s'engouffre à Alger

Par Salim BENALIA -

Le profond fossé avait provoqué un immense bouchon qui a immobilisé les automobilistes des heures durant.

Alger serait-elle devenue un grand gruyère? A peine le trou du grand «S» de Ben Aknoun bouché voilà que l'on annonce un glissement de terrain à Bouzaréah. Décidément ça glisse et ça s'engouffre de partout dans la capitale. Un glissement de terrain s'est en effet produit hier au niveau du Village Céleste sur les hauteurs d'Alger, à Bouzaréah.

L'énorme masse de terre qui s'est déplacée n'a heureusement pas fait de victimes, a rassuré le chargé de la communication des services de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah.

Le glissement de terrain s'est produit à 10 heures du matin au niveau de la Cité Céleste sur une superficie de 20 m² et a été à l'origine de la coupure de la route au niveau de cette localité, a fait savoir la même source précisant que la rupture d'une conduite d'eau provoquée par des travaux de forage sur un chantier de réalisation d'une polyclinique était à l'origine du sinistre.

Les entreprises Seaal et Asrout sont, à l'heure où nous mettons sous presse, à pied d'oeuvre pour réparer la conduite endommagée et rouvrir la route à la circulation. L'officier de la Protection civile, M.Benkhalfallah, a assuré que les pompiers étaient sur place avec les éléments de la Sûreté nationale pour veiller au rétablissement de la situation. Cet incident a eu lieu exactement une semaine après l'affaissement du tronçon autoroutier sur l'axe Ben Aknoun-Zéralda. Un trou béant avait alors englouti cinq véhicules et fait six blessés dont certains ont été hospitalisés.

Le fossé avait une profondeur de quatre mètres et une largeur de six mètres sur une voie à grande circulation, à savoir la rocade sud, soit la voie menant vers Dar El Beïda de l'autoroute Ben Aknoun-Zéralda. Une déviation a dû être effectuée par les services de la Protection civile pour alléger le flux de voitures. L'on avait auparavant signalé un affaissement de la chaussée au même endroit l'on a imputé le fait à des travaux de réfection qui auraient été bâclés. «Nous avons pu achever les travaux de réhabilitation en un temps record. Après 36 heures de travaux, nous avons réparé le réseau d'assainissement en coordination avec les services de la direction des ressources en eau de la wilaya d'Alger», avait déclaré le directeur des travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani, à l'issue de l'opération de remblaiement.