AHMED OUYAHIA ÉTAIT HIER À M'SILA Le RND tend l'oreille aux zaouïas

Par Brahim TAKHEROUBT -

Trève des ardeurs politiques. Quand les ténèbres bouchent les horizons, il faut revenir aux sources, à l'humus: au ressourcement qui ne se trouve que dans les zaouïas. Hier, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia a tendu l'oreille à ces confréries. Présidant une réunion ayant regroupé les membres du bureau de wilaya de sa formation politique, à la Maison de la culture, Guenfoud-Hamlaoui, M.Ouyahia a précisé que les zaouïas assurent un rôle de premier plan dans l'enseignement des concepts de l'islam et la diffusion d'une religion modérée. Ce rapprochement envers ces lieux longtemps décrié n'est pas fortuit. A quelques mois des élections législatives, le RND veut s'assurer un maximum de change pour reprendre la majorité au Parlement, surtout que son rival, le FLN, empêtré dans sa crise, a marqué le pas sur le terrain. L'expérience des scrutins passés, notamment présidentiels, ont prouvé à quel point ses structures traditionnelles ont un puissant ancrage au sein de la société. Obtenir le soutien des grandes zaouïas du pays est synonyme d'une bénédiction publique des cheikhs et qui se traduira en une victoire assurée dans leur aire d'influence.

Dans le cadre de ses sorties hebdomadaires, Ahmed Ouyahia, soucieux d'élargir le champ de ses soutiens, a opté cette fois pour les zaouïas. Il a, dans ce sens, rappelé que la zaouia Rahmania, dans la commune d'El Hamel dans la capitale du Hodna, a oeuvré à la préservation du tissu social de la région et est restée, a-t-il poursuivi, «une des citadelles de l'islam dont les ramifications se sont étendues à travers le monde». Longtemps décriées, elles jouent pourtant un grand rôle dans le règlement des conflits et la lutte contre la violence et l'extrémisme. Durant l'occupation française, elles ont constitué pourtant un haut lieu de la résistance face à la conquête coloniale et durant la guerre de Libération nationale leur apport a été immense. C'est dans ce sens que M.Ouyahia a rappelé le passé héroïque de la région de M'sila et la bataille de djebel Tamer, où les colonels Amirouche et Si El Haouès sont tombés au champ d'honneur et évoqué le fils du Hodna, le réalisateur de cinéma, Mohamed Lakhdar Hamina. Que dire alors de leur rôle durant la décennie noire. Les hommes politiques algériens ont compris et surtout intégré le rôle primordial que ces confréries pouvaient jouer pour contrebalancer, puis endiguer l'avancée de la vague de l'islamisme extrémiste. Ahmed Ouyahia est à présent sur ce terrain et espère en tirer de gros dividendes politiques. Lors de cette rencontre, le SG du RND a également appelé les militants de sa formation à appuyer l'Etat qui traverse une conjoncture économique difficile, suite à la chute des prix du pétrole. Evoquant les projets structurants dont a bénéficié la wilaya de M'sila, à l'instar des autres wilayas, dans le cadre du programme de développement du président Bouteflika, au cours de cette réunion, les membres du RND ont débattu des sujets liés aux affaires internes de cette formation politique ainsi que les préparatifs du parti en prévision des prochaines échéances électorales.