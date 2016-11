APPEL À UN SIT-IN DEVANT L'APN DEMAIN Un test décisif pour l'intersyndicale

Par Abdellah BOURIM -

Après plusieurs semaines de contestation, le débat sur la suppression de la retraite proportionnelle se déplace à l'APN

Pour les 13 syndicats contestataires, c'est l'heure à la démonstration de force et de peser de tout leur poids au sein du monde des travailleurs.

Les regards seront braqués demain sur le palais Zighout-Youcef, qui abritera les débats sur le projet de loi sur la réforme du système de retraite accompagné d'une grogne sociale prévue dans le même jour pour contester la décision du gouvernement et inciter les députés à s'impliquer dans la préservation et la défense des droits socioprofessionnels des travailleurs.

Après plusieurs semaines de contestation, le débat sur la suppression de la retraite proportionnelle s'est déplacé à l'intérieur de l'Assemblée populaire nationale (APN) et ses alentours. Afin de maintenir la pression sur le gouvernement pour faire machine arrière, l'intersyndicale a décidé une action de grande envergure avec un rassemblement national devant le siège de l'APN. La réussite de son rassemblement, quant à faire barrage au projet de loi sur la réforme du système de retraite, serait l'un des plus grands exploits de la classe ouvrière et sa lutte pour la préservation des droits des travailleurs. Dans le cas contraire, c'est la crédibilité de ce mouvement qui sera remise en cause. Certes, les syndicats sont donc devant un exercice très difficile à résoudre.

Il s'agit d'une part, de convaincre les députés à dire «NON» au projet de loi présenté par le gouvernement, d'autre part, réussir un rassemblement devant l'APN, sans autorisation des autorités. Un vrai test pour l'intersyndicale qui est bien déterminée à aller jusqu'au bout dans son mouvement de contestation. Cependant, une question se pose: qu'en sera-t-il de l'ampleur du rassemblement de demain devant le palais Zighout-Youcef et la réussite de cette manifestation? C'est difficile à anticiper car la manifestation sera concentrée sur un trajet court. Les conditions ne sont pas réunies pour une manifestation massive avec le dispositif sécuritaire à franchir pour atteindre cet endroit, mais aussi de l'engagement des travailleurs, comme le démontre bien le dernier chiffre avancé par l'intersyndicale sur le taux de participation aux différentes grèves initiées la semaine précédente.

A l'intransigeance de l'intersyndicale répond l'intransigeance du gouvernement qui refuse à présent de toucher à l'article portant sur la suppression de la retraite proportionnelle, coeur de la revendication des travailleurs.

Pour l'intersyndicale, le rassemblement de demain devant le siège de l'APN, est considéré comme l'action de la dernière chance pour les travailleurs «s'ils veulent faire barrage au projet de loi sur la réforme du système de retraite». Un appel a été, donc, lancé aux travailleurs pour une mobilisation massive afin de réussir le coup. «Il devrait y avoir du monde. Car tous les travailleurs sont concernés par cette mesure.» Du côté des syndicats, c'est l'heure à la démonstration de leur force et de peser de tout leur poids au sein du monde des travailleurs. Faire barrage à l'adoption de cette «loi la plus controversée et contestée par la masse des travailleurs» serait l'une des grandes réussites du mouvement syndical en Algérie.

Dans le cas contraire, c'est la catastrophe car il donnerait une carte blanche au gouvernement pour faire passer une autre loi, celle du travail au cours de la semaine prochaine. A présent, les syndicats disent qu'ils ont choisi le chemin le plus souple pour aboutir à la réalisation de leur plate-forme de revendications en évitant la radicalisation de leur mouvement. Jeudi dernier, le groupe parlementaire du Front des forces socialistes a été empêché d'organiser une journée parlementaire sur «le Code du travail, la retraite et la santé», sur une décision du bureau de l'Assemblée populaire nationale. Une décision qui a suscité de vives réactions des syndicats protestataires qui ont dénoncé cette décision et appelé les élus de l'opposition à maintenir leur position en faveur des travailleurs. Enfin, le gouvernement compte passer le projet de loi sur la réforme de la retraite et l'intersyndicale affiche son intention de changer le mode de contestation pour faire valoir sa plate-forme de revendications. La tension monte, dans le discours de l'intersyndicale qui évoque l'éventualité d'un recours à la grève illimitée.

Les deux parties campent sur leurs positions, aucun ne veut faire machine arrière et le citoyen est appelé à subir le résultat de ce conflit interminable entre le gouvernement et ses partenaires sociaux.