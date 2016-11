MÉDIAS, RELIGION ET RÉFÉRENTS NATIONAUX Mohamed Aïssa trace la ligne rouge

Par Amar INGRACHEN -

Il faut lutter contre les discours subversifs dans les différents médias

Le ministère des Affaires religieuses et l'Arav se concertent pour mettre un terme au discours extrémiste dans les médias nationaux.

Lors d'une réunion de travail avec le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav), Zouaoui Benamadi, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a mis l'accent sur «la nécessité d'oeuvrer pour la promotion d'un discours religieux modéré qui soit au service de l'Algérie».

Mohamed Aïssa a appelé, dans le même cadre, à «lutter contre les discours subversifs dans les différents médias, notamment audiovisuels, et les autres supports médiatiques avec leurs multiples réseaux qui prônent la radicalisation violente, le sectarisme et les idées étrangères aux valeurs nationales et à l'identité algérienne».

Le ministre a rappelé, à ce propos, le rôle «important» que doivent jouer les médias dans cette mission, en veillant à diffuser des programmes qui reflètent l'image «saine» de l'Algérie. Il a invité, à cet effet, les acteurs concernés à «conjuguer leurs efforts et à adopter une démarche commune pour sécuriser la vie intellectuelle des Algériens, faire face aux dépassements et aux dérives à tous les niveaux et à lutter efficacement contre toute tentative d'invasion sectaire et confessionnelle de notre société». Mohamed. Aïssa a annoncé, à cette occasion, que des rencontres seront organisées prochainement pour débattre de questions relatives à la religion, dont un colloque prévu le 4 décembre à Guelma avec pour thème «Le discours religieux dans les médias».

Cette rencontre coïncide avec une reprise en main de la situation des médias, notamment les chaînes TV privées dont certaines enregistrent, depuis leur création, nombre de dérives en lien notamment avec l'apologie de l'islamisme.

Il est donc attendu à ce que les chaînes TV soient mises sous la loupe de l'Arav, dans le futur. D'autant plus que, à l'approche des élections législatives, tout discours, de quelque nature qu'il soit, devient particulièrement sensible. De plus, comme annoncé par Mohamed Aïssa, il y a quelques mois, un observatoire de lutte contre l'extrémisme sera mis en place pour appuyer et l'Arav et le gouvernement dans leur combat contre le radicalisme.

Il faut rappeler par ailleurs que c'est sur le plateau d'une télévision privée que Abdelfateh Hammadache a appelé au meurtre du journaliste écrivain Kamel Daoud. Il faut également rappeler que plusieurs émissions religieuses d'inspiration wahhabite sont régulièrement diffusées sur les chaînes TV.