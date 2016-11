NOURIA BENGHEBRIT À BÉJAÏA "Le taux de redoublement est trop élevé!"

Nouria Benghebrit estime que les résultats du secteur de l'éducation sont en deçà des attentes relatives aux investissements colossaux injectés.

C'est en région acquise à sa vision sur le secteur de l'éducation et à sa politique de réforme éducative que Nouria Benghebrit, s'est rendue jeudi dernier, pour une visite de travail à Béjaïa. Touchée par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par la famille éducative, la société civile et les autorités locales, Mme Benghebrit a annulé le retour sur Alger par le vol de 16h50 et terminer le programme de sa visite et enfin prendre la route du retour à 21h30 de Béjaïa. Un geste hautement symbolique très apprécié par la famille de l'éducation, mais surtout de toute la société. Sa venue à Béjaïa a été fort remarquable par l'engouement que sa visite a créé dans l'ex-capitale des Hammadites. En somme, pour cette virée bougiotte après un périple marathonien qui l'a amenée à vérifier de visu les investissements consentis par l'Etat sur le terrain, la ministre de l'Education, a relevé devant les directeurs d'établissement et les inspecteurs de l'éducation que le taux de redoublement dans la wilaya de Béjaïa est de loin supérieur à la moyenne nationale, soit 23% au secondaire et 22,5% au moyen contre 19% et 20% au niveau national respectivement. Une donne que la ministre incombe, aussi bien devant les cadres de l'éducation et ses partenaires sociaux locaux, à l'instabilité qui touche la wilaya de Béjaïa particulièrement. Une instabilité qui s'exprime, selon elle, à travers aussi bien le taux de redoublement, supérieur au taux national, qu'à la généralisation de la pratique des cours de soutien payants. Une instabilité qui n'est pas sans créer des inégalités entre les élèves...: «Même si les taux de réussite dans la wilaya sont supérieurs à la moyenne nationale, il n'en demeure pas moins que le secteur connaît une instabilité qui porte atteinte aux principes de l'égalité des chances et de l'équité entre tous les élèves... ce sont désormais des inégalités éducatives et sociales qu'on crée à travers ces perturbations...on pousse les élèves à courir derrière les cours parallèles (cours de soutien)...alors qu'une grande majorité des élèves n'ont pas les moyens de se les payer...», a-t-elle martelé. Au sujet de la retraite anticipée, la ministre a été claire «le dossier est désormais clos, le gouvernement a tranché la question. Je suis stupéfaite d'apprendre que sur les 11 syndicats de l'intersyndicale, sept sont de l'éducation, pourtant nous avons tout fait en matière d'information...les portes du ministère resteront toujours ouvertes pour la négociation sociale continue sur tous les problèmes avec nos partenaires sociaux...mais je dois vous déclarer que la ponction sur salaire des journées de grève est irrévocable...»

Quant aux problèmes soulevés par les syndicats et la Fédération des parents d'élèves, sur la prise en charge des problèmes locaux par manque de ressources humaines, la première responsable a promis de diligenter une commission ministérielle pour un audit sur la situation au niveau de la direction de l'éducation. Elle a d'ailleurs, insisté sur l'utilisation efficace des ressources humaines en s'appuyant sur une meilleure formation des cadres. Quant aux cadres de l'éducation, notamment les directeurs d'établissements, Nouria Benghebrit a insisté sur la nécessité de réformer les modes de gestion existants, à travers une plus grande liberté d'initiative au niveau local, notamment sur le plan pédagogique.

En outre, sur la question relative à l'enseignement de tamazight, la ministre s'est réjouie du saut quantitatif qu'elle a pu donner à cette langue, qui figure sur le registre des constantes nationales, depuis son arrivée à la tête du département de l'éducation: «On est passé de 14 à 34 wilayas où est dispensé l'enseignement du tamazight...nous avons pu impulser une dynamique qui a créé un engouement sociétal pour cette langue et culture...sa généralisation se fera progressivement...»