À J-5 DE LA RÉUNION DE L'OPEP Bouterfa met les bouchées doubles

Par Saïd BOUCETTA -

Le ministre affiche un optimisme certain quant à l'aboutissement du dossier devant les ministres de l'Opep.

Le travail abattu par l'Algérie ces dernières semaines sur la délicate question des nouveaux quotas de production devant donner du sens à l'accord de l'Opep d'Alger, a été concluant. Le Comité d'experts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a adopté la proposition d'Alger qui semble se rapprocher le plus du consensus nécessaire à une stabilisation de la production entre 22,5 et 30 millions de barils par jour. «L'Algérie a mis sur la table une proposition. Nous estimons que c'est une bonne proposition. Elle est équilibrée et elle tient compte des préoccupations de toutes les parties», a affirmé le ministre de l'Energie dans un entretien accordé à l'APS. Et d'ajouter: «C'est justement la proposition algérienne qui a été retenue par le Haut comité d'experts de l'Opep et qui a décidé, mardi dernier, de la soumettre à la conférence ministérielle de l'Opep du 30 novembre.» C'est là une victoire de plus de l'Algérie dans le processus de réduction de la production, entamé au lendemain de la chute des prix en 2014. Le ministre affiche un optimisme certain quant à l'aboutissement du dossier, devant les ministres de l'Opep. L'homme qui jouit d'une expertise pointue en matière de négociation et qui connaît la proposition algérienne sur les bouts des doigts pour avoir contribué à sa matérialisation, dispose des compétences nécessaires pour convaincre ses collègues ministres. L'entourage de Bouterfa met en avant sa grande compétence technique qui lui donne un avantage lors des réunions ministérielles, en ce sens que sa double casquette de ministre et d'expert fait de lui une personnalité très écoutée par l'ensemble de ses collègues. On estime même que cet avantage a grandement facilité les choses pour l'Algérie en vue d'obtenir les résultats que l'on sait. «Bouterfa a ajouté à la crédibilité politique dont jouit l'Algérie, une compétence technique avérée. Le tout donne une force de frappe redoutable dans les négociations», notent des sources proches du ministre. Cela donne un ministre optimiste «de voir notre proposition tenir lieu d'une bonne base de travail pour aboutir à un accord», indique Nourredine Bouterfa. Son côté technicien l'amène à affirmer que la proposition algérienne «constitue également une bonne base de travail pour intégrer la contribution des pays non Opep à l'effort des pays Opep».

Le ministre aura une énième bataille à gagner, aujourd'hui à Téhéran, où il est attendu, justement pour expliquer à son homologue iranien la portée de la proposition algérienne. Doublement à l'aise parce qu'il connaît très bien le sujet et bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite et de la Russie, M.Bouterfa ne semble pas craindre cette étape, ni celles qui vont suivre, puisqu'il note qu'après Téhéran, «nous aurons d'autres consultations avec d'autres pays à Vienne.» La troisième raison de sa sérénité, il la résume en une phrase: «Le président Abdelaziz Bouteflika a toujours privilégié le dialogue, et notre pays est connu pour favoriser la recherche du consensus.» Une manière d'affirmer que l'étape de Vienne n'est pas une fin en soi. «Nous poursuivons nos efforts pour parvenir à un accord consensuel, juste et équilibré qui mette en oeuvre l'accord d'Alger», souligne le ministre, comme pour signifier le bien-fondé de la démarche algérienne, assise sur le principe du dialogue permanent. En effet, selon le ministre, l'Algérie «mène de nombreuses consultations avec les pays membres et non membres de l'Opep afin de faire converger les points de vue et d'arriver à un accord susceptible de stabiliser durablement les marchés pétroliers». Une posture qu'assez peu de pays producteurs de pétrole peuvent se targuer d'adopter en toutes circonstances. Ce qui est le cas de l'Algérie. Et ce qui lui confère le respect dont elle jouit auprès de ses partenaires. Appliqué aux négociations en cours sur le pétrole, ce grand principe valorise considérablement les compétences techniques du ministre de l'Energie. «Nous avons discuté longuement avec nos homologues sur des questions pratiques et nous restons optimistes pour que la réunion de Vienne conforte l'accord historique obtenu à Alger», affirme Nourredine Bouterfa.