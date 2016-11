L'axe haïzer- tikjda nettoyé

Par Abdenour MERZOUK -

Une mégaopération de nettoyage a été lancée hier sur l'axe routier qui relie Haïzer au complexe touristique de Tikjda. Sur instruction du premier responsable, plusieurs organismes publics comme l'ONA, la DTP, l'hydraulique, les APC... ont été réquisitionnés pour la circonstance. Les associations du secteur de l'éducation nationale, les scouts ont fait partie aussi des personnels appelés pour ramasser les bouteilles, les canettes et les déchets laissés sur place par les visiteurs. Une dizaine de camions et d'engins ont été transférés sur place pour cette opération qui vise à rendre sa place à la nature. Les lieux sont une destination privilégiée de bon nombre de personnes venant des quatre coins du pays en quête d'oxygène et de tranquillité. Les comportements incivils de certains ont porté un grave préjudice aux lieux qui, désormais, seront surveillés par des brigades. Les visiteurs sont libres de manger et de boire, mais à la condition de respecter l'environnement. Pour l'histoire, nous avons constaté des tonnes de bouteilles de bière éparpillées un peu partout, donnant à l'espace une image hideuse et désolante. Pour donner à cette action l'ampleur exigée, c'est le secrétaire général de la wilaya en personne qui a supervisé l'opération qui a débuté vers les coups de 7 h du matin et qui a duré jusqu'à une heure tardive de la soirée. «D'autres opérations seront menées hebdomadairement et une surveillance sera accrue jusqu'à ce que tout le monde apprenne à laisser son espace propre», nous confiera un responsable. Le wali, de son côté, s'est refusé à être un objecteur de conscience. «Ceux qui se rendent sur ces lieux sont libres mais ils doivent impérativement respecter cette biosphère qui est une fierté pour la région. Obligation est désormais faite à tous et à toutes de veiller à la propreté des lieux naturels. C'est l'objectif de cette opération qui sera suivie par d'autres à travers toute la wilaya», dira Cherifi Mouloud.