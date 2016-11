PARTENARIAT ALGÉRO-CHINOIS Place aux choses sérieuses

Par Madjid BERKANE -

La Chine est le seul pays qui pourra aider effectivement l'Algérie à réussir le challenge du nouveau modèle économique.

Prévu initialement pour cette année, le Salon «Chinal expo» aura finalement lieu l'année prochaine. L'annonce en a été faite hier par le président de l'Association d'amitié algéro-chinoise, le docteur Smaïl Debèche lors d'une rencontre d'affaires organisée par l'ambassade de Chine en Algérie en l'honneur des entrepreneurs algériens et chinois au Palais des expositions- Safex -Alger. Le Salon «Chinal expo» se tiendra, en réponse aux sollicitations incessantes des hommes d'affaires et des entrepreneurs des deux pays voulant saisir les occasions d'investissement de part et d'autre. La Chine, selon le président de l'Association d'amitié algéro-chinoise, est le seul pays qui pourra aider effectivement l'Algérie à réussir le challenge du nouveau modèle économique. «La Chine a déjà montré son efficacité sur le terrain. La réalisation des raffineries d'Adrar et du port de Cherchell sont des exemples palpables du partenariat gagnant -gagnant entre les deux pays.» Ce qui différencie la Chine des autres partenaires étrangers, selon M.Debèche, «est que la Chine est un pays honnête dans ses relations, et pragmatique. Il est le seul pays qui est en train de transférer la technologie et du savoir -faire en Algérie». «De plus, l'Algérie et la Chine ont beaucoup de points communs. Ils ont été tous les deux des pays socialistes et des pays agricoles à un moment donné. Et du point du vue des atouts, les deux pays se complètent à merveille. Les atouts dont disposent l'Algérie (richesses naturelles) manquent à la Chine, tandis que le savoir -faire et la technologie manquent à l'Algérie». Intervenant en deuxième lieu, le professeur Moussa Redjdel, consultant en questions économiques et formateur, a abondé dans le même sens, en ajoutant que la Chine a contribué énormément au développement des secteurs du bâtiment et des travaux publics en Algérie. «Une grande partie de l'autoroute a été réalisée par des Chinois. De même pour des projets d'habitat et récemment le projet de la grande mosquée.». L'apport des Chinois à l'Algérie ne va pas se limiter uniquement au partenariat économique. «Les Chinois vont aider aussi les Algériens à se réconcilier avec les valeurs du sérieux, de l'efficacité et du travail». Et de conclure: «Tant mieux, les expériences ont montré que les Chinois s'adaptent rapidement dans la société algérienne.» Prenant ensuite la parole, Djamel Rouane, DG de l'entreprise ACC développement» spécialisée dans la transformation du pneumatique, a dit que les entrepreneurs chinois sont très enthousiastes à l'idée d'investir en l'Algérie, particulièrement ces deux dernières années. «Je visite souvent la Chine et croyez-moi, les entrepreneurs Chinois ont hâte de venir investir en Algérie. Certes, la règle des 51/49% ne les encourage pas trop. Mais ces deux dernières années, quand ils ont pris connaissance de la réorientation de l'Algérie pour son modèle économique, ils veulent tous venir. D'autant plus que la Chine est du point de vue investissement, saturée.». Invité de son côté pour parler de son expérience en Algérie, M.Shoing, chef d'entreprise spécialisée dans la réalisation des ascenseurs, dira que le domaine d'investissement en Algérie offre en ce moment d'énormes opportunités pour les investisseurs. «Je vois depuis quelque temps que les choses s'accélèrent en termes de facilités pour les investisseurs. Mon entreprise évolue très bien et le marché existe.» Le représentant des services des douanes, qui a été invité à cette rencontre, a dit que le volume des échanges économiques entre l'Algérie et la Chine est passé de quelques millions de dollars en 2002 à près de 60 milliards de dollars en 2014. La Chine est le premier client de l'Algérie, s'agissant des produits pétroliers. A noter enfin que les intervenants ont tous mis l'accent sur les bonnes relations politiques entre les deux pays. Selon eux, cet avantage est le plus grand atout qui permettra aux deux pays d'avancer sereinement et de booster au maximum le partenariat économique gagnant-gagnant.