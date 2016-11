ELLE A REMPORTÉ LE 2E PRIX D'EUTELSAT Ennahar TV taquine les grands networks

Par Saïd BOUCETTA -

Anis Rahmani, un grand professionnel

La première chaîne de télévision privée algérienne a été sélectionnée parmi 120 chaînes de dimension internationale, venant de 37 pays.

Quelque 3 années après son lancement, la chaîne privée Ennahar TV joue déjà dans la cour des grands. Elle a été, en effet, distinguée, dans un classement international. Réputée, la plus regardée du paysage audiovisuel national, elle a décroché, avant-hier soir, le deuxième Prix dans un concours organisé annuellement par l'opérateur satellite Eutelsat, à Milan en Italie. Le premier Prix est revenu à la chaîne publique française France 24 qui n'est pas à présenter et dont le public algérien a su sans doute apprécier la maîtrise professionnelle. Se classer derrière ce géant de l'audiovisuel mondial est déjà un exploit. Mais Ennahar TV a réussi à surclasser une autre valeur sûre des networks télévisuels internationaux. En effet, la chaîne algérienne a ravi la deuxième place du classement à BBC Persian. Il faut dire que sur l'échelle des grandes références des médias de la planète, la BBC figure en très bonne place, voire en tête de liste. Le savoir-faire britannique en la matière est, de loin, le plus apprécié par l'ensemble des professionnels de l'audiovisuel.

Outre que cette consécration relève de l'exploit au vu de la jeune expérience de la chaîne algérienne, celle-ci confirme, dans le même temps, le niveau de professionnalisme atteint par toute l'équipe, il faut dire, drivée par un journaliste de talent. Anis Rahmani, dont toute la corporation connaît et reconnaît la grande maîtrise du métier, a su monter une véritable escouade de choc, avec des membres mus par un seul objectif, rapporter l'information en temps réel. Il faut dire que la chaîne a dédié son organisation autour de la célérité dans la production de l'information. Déjà aguerri par des expériences réussies dans la presse écrite à El Khabar et à Echourouk, Anis Rahmani, auteur de nombreux ouvrages, a donné libre cours à son approche de l'info dans le quotidien Ennahar qu'il a lancé dans le milieu des années 2000 et qui, en très peu temps, a réussi à s'imposer comme l'un des principaux tirages de la presse écrite arabophone. Cette dernière expérience appliquée à la sphère audiovisuelle a accouché de la chaîne de télévision Ennahar, laquelle, en quelques années d'exercice, ne s'est pas suffi d'être la première chaîne d'info d'Algérie, mais s'est offert une distinction internationale en damant le pion à l'une des filiales BBC, rien que ça.

Il faut dire qu'indépendamment des commentaires qui déplaisent à certains, Ennahar TV a su élever l'info au rang du «sacré». Premiers sur les lieux des événements, de n'importe quel événement, les journalistes de la chaîne apportent la fraîcheur qu'attendent tous les téléspectateurs. Que les faits objets de couverture soient d'ordre politique, économique ou social, le traitement de l'info obéît à la même rigueur. Chaque catégorie de téléspectateurs se reconnaît facilement dans Ennahar pour la simple raison que tout le monde est pris au sérieux.

Dans cette approche, il faut le dire, très moderne du traitement de l'information, Anis Rahmani a certainement son empreinte. Et celle-ci accompagne le «flair du journaliste». Ainsi, les Algériens découvrent Ennahar dans des endroits improbables, généralement délaissés par les autres télévisions. Mais le «flair» fait que chaque fois, la chaîne marque des points et finira certainement par imposer son style à tout le paysage audiovisuel national.

Cette présence permanente sur le terrain est packagée par une équipe de jeunes talents, à l'image de Ahmed Hafsi ou encore Yasser Lorabi, qui parviennent à maintenir les téléspectateurs face à leur écran. Cela pour dire qu'Ennahar TV n'a certainement pas volé son prix et le mérite très largement. «Cette deuxième place mondiale pour une chaîne de télévision algérienne est un exploit et une reconnaissance pour la presse audiovisuelle en Algérie qui, grâce à Ennahar TV, marque sa présence à l'échelle mondiale», commente la chaîne sur son site Internet, comme pour signifier que la victoire d'Ennahar est aussi celle de toute l'Algérie.