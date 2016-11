INVESTISSEMENT À BOUIRA Les rencontres se multiplient et se ressemblent

Par Abdenour MERZOUK -

Les projets sont répartis sur plusieurs zones

Bouira dispose d'une zone industrielle de 225 hectares à laquelle s'ajoute une extension de 190 hectares.

Voulant insuffler une réelle dynamique au secteur de l'investissement, la Maison de la culture Ali Zaâmoum a abrité jeudi une journée d'étude autour du thème de l'investissement. Les participants ont eu à découvrir dans les moindres détails, les opportunités, les facilitations et les avantages qu'offre la wilaya aux personnes désireuses de venir s'installer.

«La conjoncture mondiale et ses effets sur notre économie nous mettent au pied du mur et nous obligent à chercher d'autres sources de richesse autres que les hydrocarbures. L'ère du pétrole tire à sa fin et le compter sur soi s'impose», dira un participant. L'investissement qui est la pierre angulaire de tout développement suscite un intéressement surtout que la crise qui frappe le monde dégrade en rangs les hydrocarbures. Dans ce cadre, Bouira dispose d'une zone industrielle de 225 hectares à laquelle s'ajoute une extension de 190 hectares. Sur l'ancien site sont implantés 83 projets agréés dont 18 seulement sont opérationnels, 33 en cours de réalisation, 14 en instance de lancement, 10 à l'arrêt et 8 en voie d'annulation. En rattachant la zone d'Oued El Berdi à Alger, son extension, sa dotation en gaz, électricité, eau... donne déjà les premiers signes d'une vraie relance.

Le domaine est resté longtemps à Bouira, une suite infinie de promesses et de projets. Ces deux dernières années, un réel nouveau souffle a été donné par les pouvoirs locaux à ce secteur pourvoyeur d'emploi et créateur de richesse. En décidant de dépoussiérer le dossier de la zone industrielle l'administration de la wilaya a permis larrivée de réels investisseurs en lieu et place de ces faux qui s'accaparaient les lieux pour les orienter à d'autres fins. Le nouveau wali, Chérifi Mouloud, a réservé depuis son installation deux sorties sur les zones d'oued El Berdi et Dirah. Plus d'une centaine de projets d'investissement ont été mis en service depuis la création, en 2011, du Comité d'aide à la localisation et à la promotion de l'investissement et de la régulation foncière (Calpiref) dans la wilaya de Bouira. Depuis la mise en place du Calpiref, il a été mis en service 104 projets d'investissement ayant généré près de 1700 postes d'emploi.

Ces projets sont répartis sur plusieurs zones, dont notamment la zone industrielle de Sidi Khaled dans la commune d'Oued El Berdi (sud), ainsi que dans les douze zones d'activités de la wilaya. Un montant global de près de 4 milliards de dinars a été alloué par les pouvoirs publics pour la réalisation de ces projets d'investissement dont des laiteries, une zone sous-douane pour véhicules, des projets implantés dans la zone industrielle de Sidi Khaled, qui s'étend sur une superficie de 225 hectares. Des unités de production d'adducteurs en ciment, d'éponge industrielle, de menuiserie en bois et en aluminium et aussi de carreaux en céramique, ainsi qu'un complexe agroalimentaire, figurent également parmi les projets de cette zone. Devant la demande de plus en plus croissante, il a été procédé à une extension dont la superficie rajoutée avoisine les 180 ha.

La direction de l'industrie a par ailleurs enregistré 107 projets qui sont en cours de réalisation au niveau de cette zone industrielle ainsi que dans d'autres zones d'activités, et qui, une fois achevés, généreront près de 7200 postes d'emploi. Parmi ces projets figurent notamment un centre de logistique automobile, une usine de fabrication de tuiles et d'accessoires, ainsi qu'une autre usine pour la fabrication de câbles électriques qui devra employer, une fois opérationnelle, plus de 200 travailleurs, d'après les prévisions prévues par le directeur du secteur. La wilaya de Bouira compte actuellement une zone industrielle et 13 zones d'activités, dont 12 sont opérationnelles, alors que celle implantée à Dirah (sud) attend une opération de viabilisation dont l'étude est déjà finalisée. Précisons que le Calpiref avait validé la création de cinq nouvelles zones d'activités à Lakhdaria, à Sour El-Ghozlane, à Bir Ghbalou, à Dirah et à El-Hachimia. Comme chacun le sait puisque rapporté par la presse, plusieurs groupes ont émis le voeu de venir s'installer à Bouira. C'est le cas notamment du groupe Hyundai Motors Algérie, du groupe Arcofina Holding Algérie partenaire du groupe chinois Faw. Ces deux projets ainsi que celui du géant allemand Sovac, les responsables ont dirigé ces investisseurs vers Dirah où une mégazone de plus de 800 hectares a été dégagée. Dans le même créneau, un autre investisseur s'est manifesté ces derniers temps. Il s'agit du projet de montage de véhicules Ival spécialiste des camions et des tracteurs agricoles du groupe italien Iveco-Fiat. Ce projet, à la différence des autres, peut être implanté dans une assiette de 10 ha, une surface disponible dans le périmètre de l'extension d'Oued El Berdi. L'espace jusqu'à maintenant est devenu un lieu de garage pour véhicules importés de la marque. La visite du wali dans la zone industrielle d'Oued El Berdi a permis de diagnostiquer concrètement le mal qui ronge le secteur.

La raison essentielle est résumée dans cette déclaration de l'ancien wali en mars 2015 où il déclarait: «Notre wilaya a besoin d'entreprises sérieuses, qui veulent travailler et apporter un plus.

L'Etat vous a accordé toutes les facilitations possibles et imaginables, et vous, que faites-vous? Vous faites du surplace. C'est inacceptable!». Se référant à ce constat, le nouveau locataire et depuis son intronisation a décidé de secouer le cocotier et de suivre en permanence ce dossier. Il est conforté dans sa volonté par une réalité très en deçà des espérances puisque il était question de 1781 postes d'emploi créés sur les 6000 prévus. Sur 82 projets prévus en 2014, seuls 21 sont opérationnels, six sont à l'arrêt, sept en cours d'annulation et 15 non lancés.

Le wali a aussi rappelé à l'ordre son administration pour accélérer les travaux de viabilisation de l'extension puisque les 240 millions de DA réservés à l'opération sont disponibles après une longue période de blocage au ministère des Finances. Les études sont confiées à l'entreprise nationale Cosider engineering.