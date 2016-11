ALORS QUE SES DÉPUTÉS RENCONTRENT DES CITOYENS Louisa Hanoune descend dans l'arène

Par Mohamed BOUFATAH -

«Parler des élections en ce moment relève d' une diversion.»

Le Parti des travailleurs(PT) lance sa campagne nationale contre la politique d'austérité et antisociale du gouvernement. Des sorties publiques de députés, élus et cadres du parti, tenues hier à la place du 1er Mai à Alger et à travers certaines wilayas, seront couronnées par des meetings populaires animés par la secrétaire générale du Parti, Mme Louisa Hanoune, indiquet-on. Des échanges au sujet des augmentations de taxes et d'impôts introduits dans la LF2017, ont eu lieu hier entre les députés du PT et les passants.

Toutefois, sans se faire trop d'illusions au sujet de la possibilité de voir le président de la République ordonner la deuxième lecture de la loi de finances 2017, les députés du PT s'efforcent de zapper la question des législatives et des locales d'avril et d'octobre prochains. Pour les parlementaires de cette formation politique, dont la participation à ces joutes n'est pas encore annoncée, «parler des élections en ce moment relève d' une diversion pour camoufler l'accélération de la mascarade et des coups de force portés actuellement par le gouvernement contre la majorité des Algériens».

L'arsenal des lois- loi de finances, adoptée sans amendements ou telle qu'elle a été présentée par l'Exécutif, loi sur la retraite qui sera présentée aujourd'hui à l'APN, loi sur les PME/PMI, la nouvelle loi sanitaire et le nouveau Code du travail-constitue «une accélération de la remise en cause de tous les droits acquis par le peuple algérien depuis l'indépendance, un processus qui risque de mettre en danger le pays», a indiqué, la députée Dr Nadia Chouitem.

Les députés du Parti des travailleurs qui ont improvisé une action de proximité ont dénoncé le caractère «dangereux de la loi de finances 2017 qui est en train de précipiter le pays dans le gouffre». Cette action traditionnelle de diffusion du bimensuel du parti (Fraternité), a été médiatisée cette fois, car intervenant dans une conjoncture marquée par une actualité brûlante et exceptionnelle. A travers leur action, les députés du PT indiquent vouloir sensibiliser les citoyens sur les retombées de la politique «antisociale du gouvernement».

La position du parti par rapport à la loi de finances 2017 et ses répercussions néfastes, ont été également évoquées.

Les députés ont mis en exergue «les méfaits de la loi sur la retraite et les raisons de son rejet par le PT, la nouvelle loi sanitaire qui remet en cause le principe de la gratuité des soins ainsi que le nouveau Code du travail scélérat en préparation».

Les discussions entre les responsables, les membres du comité central, élus et les militants du parti avec les citoyens ont porté aussi sur les 27 amendements proposés par le PT et rejetés par la commission des finances et du budget.

«La LF 2017 comporte des taxes meurtrières et le Code du travail programme le démantèlement de tous les acquis depuis 1962, incluant la remise en cause du droit de grève et la généralisation des contrats de travail à durée déterminée(CDD)», a souligné Mme Hanoune dans son éditorial. D'après la pasionaria, «le recul des recettes pétrolières a mis à nu la nature hideuse du système en place. L'arsenal des lois, dont la LF 2017, la loi portant régime de la retraite, la loi sanitaire, celle des PMI/PME, le Code du travail, organise la désertification économique et sociale et la déscente aux enfers, mettant en péril le pays, que la chute des cours du pétrole ne saurait expliquer».

Le système en place qualifié «d'obsolète, décomposé, périmé et irréformable de l'intérieur, est au service d'une minorité très riche et dont les politiques menacent l'existence même de l'Etat», ajoute-t-on. «Ce rouleau compresseur qui est une véritable déclaration de guerre contre les acquis sociaux, le pouvoir d'achat et l'économie dans son ensemble, sera reconduit jusqu'en 2019», est-il noté.