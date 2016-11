CONTREBANDE DES PRODUITS PYROTECHNIQUES À L'EST DU PAYS Les douanes et les services de sécurité en bouclier

Par Wahida BAHRI -

Tous les services de sécurité sont en alerte

Appliquant chacun de son côté les instructions de sa hiérarchie, les éléments des douanes algériennes, de la police et de la Gendarmerie nationale resserrent l'étau autour de la contrebande des produits pyrotechniques.

Prohibée, la commercialisation des produits pyrotechniques a placé les services en charge de lutter contre, en extrême vigilance à l'est du pays. A moins d'une vingtaine de jours du Mawlid ennabawi, prévu pour le 11 décembre prochain, un dispositif spécial a été mis en place par, respectivement les douanes algériennes, qui au moment où nous mettons sous presse, sont postés au niveau de tous les points frontaliers de la région Est, pendant que les services de police suivent les traces de toute infiltration de ces produits interdits à la vente. Les directions des deux corps parant à toute éventualité tant d'introduction de produits pyrotechniques ou de leur commercialisation, se sont partagé la carte géographique des villes de l'Est algérien, aux fins d'un même résultat, saisir toutes unités de pétards et de feux d'artifice. Ce dispositif, intervient tant pour l'un que pour l'autre dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Dans ce sens, et en application des instructions et des recommandations de Kaddour Bentahar, patron des douanes algériennes, portant sur l'impératif de redoubler de vigilance, quant aux tentatives d'introduction d'articles pyrotechniques, destinés à inonder le marché local, en perspective du Mawlid ennabawi et des fêtes de fin d'année. Dans ce contexte et dans un communiqué dont nous détenons une copie, la direction régionale des douanes de la wilaya d'Annaba a instruit tous les éléments des services des douanes activant au port d'Annaba ainsi que ceux en charge des postes frontaliers Est, Lahdada, Ouled Moumen, poste frontalier de Souk Ahras et Oum Tboul et Laâyoun dans la wilaya d'El Tarf, au renforcement du contrôle et de la minutieuse fouille, tant des conteneurs au niveau de l'institution portuaire, que des véhicules et des camions de transport de marchandises importées. Selon les termes du même document, la direction régionale des douanes d'Annaba déterminée à lutter contre la contrebande sous toutes ses formes, les articles pyrotechniques entre autres, a doté les services de contrôle douaniers de brigades canines et de scanners de pointe. Un travail accompli selon ledit communiqué en collaboration avec d'autres services de sécurité, dont la police des frontières, PAF. Ce corps relevant de la direction générale de la Sûreté nationale Dgsn, est engagé dans cette tâche, tout autant que les autres services de la Dgsn, la sûreté de wilaya d'Annaba en l'occurrence. Cette dernière qui, en application des instructions du patron de la Dgsn, le général-major Abdelghani Hamel, portant lutte contre la criminalité et la protection des personnes, notamment dans ce cas de figure où le commerce des produits pyrotechniques représente un danger réel tant pour les personnes que pour la sécurité de l'Etat. Des instructions qui mettent en avant, notons-le, la conjoncture sécuritaire vulnérable, de par l'instabilité sécuritaire chez nos voisins. Selon les précisions apportées par Djoudi El Hadj, commissaire de la 9 ème sûreté urbaine d'Annaba. L'interlocuteur s'exprimant lors d'un point de presse à l'issue de la saisie de 140 063 unités de pétards et de feux d'artifice de différentes formes et tailles, a fait savoir que la poudre de ces produits prohibés, peut être utilisée par des criminels, dans la confection d'engins explosifs. Et c'est là le danger de leur commercialisation. C'est pourquoi le taux de vigilance doit être de mise, a précisé le commissaire Djoudi. Sur la saisie de l'arsenal de produits pyrotechniques, l'interlocuteur a fait état d'informations exploitées aboutissant à la découverte de 140.063 unités, entreposées au domicile d'un contrebandier sis au centre-ville d'Annaba. Agé de 25 ans, le prévenu, arrêté sur place, a été déféré par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Annaba, qui l'a placé sous mandat de dépôt. La quantité saisie a été transférée aux services de douanes aux fins de destruction. Cette opération, la première du genre pour la ville d'Annaba, renseigne sur l'engagement des services de police de cette ville, débarrassée du commerce informel grâce à la persistance de ce corps, dont les éléments sont confrontés aujourd'hui plus que jamais à ce produit prohibé qui fait encore de la résistance, une résistance où est impliquée la Gendarmerie nationale. Ces derniers, dont les éléments du groupement de la wilaya de Sétif, ont engagé une opération de pointe en saisissant la semaine écoulée, 2600.000 unités pyrotechniques, d'une valeur de trois milliards de centimes. La réussite de ce coup de filet a nécessité l'intervention de plusieurs brigades appartenant à au moins quatre communes de cette wilaya des Hauts-Plateaux. Aïn Oulmène où 2,5 millions d'unités ont été saisis à bord d'un véhicule utilitaire, 25.000 pétards saisis dans la commune d'El Eulma et 26.000 à Aïn Arnat à bord d'un véhicule roulant sur l'autoroute Est-Ouest, ainsi que 39.000 unités dans la commune de Beïda El-Bordj. Les cinq personnes impliquées dans ce trafic ont été arrêtées et présentées devant les instances juridiques compétentes. Il faut dire que la perméabilité des frontières pose de véritables soucis aux services chargés de lutter contre ce fléau, ce qui explique le grand déploiement des brigades des douanes, de police et de la Gendarmerie nationale, notamment à l'est du pays, depuis El Tarf, jusqu'à Sétif en passant par Annaba, Tadjenanet et El Eulma.