LA SÛRETÉ DE LA WILAYA D'ALGER FRAPPE FORT Près de trois tonnes de kif saisies

Coup magistral de la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger. Près de trois tonnes de kif ont été saisies entre Tlemcen et Oran et un réseau international de trafic de drogue a été démantelé par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, a-t-on précisé dans un communiqué de la sûreté de la wilaya d'Alger.

La BRI a réussi, il y a quatre jours à l'ouest du pays, à saisir deux tonnes et 70 kg (2 070 kg) de résine de cannabis et procédé à l'arrestation de deux repris de justice présentés hier, au procureur de la République près le tribunal d'El Harrach (Alger), a indiqué la même source lors de la présentation à la presse de cette importante quantité de drogue ainsi que 1 600 comprimés psychotropes. Ce réseau international spécialisé dans le trafic, l'entreposage et le transport de drogue est composé de huit «dangereux» individus, âgés de 30 à 39 ans, dont deux ont été appréhendés avec «beaucoup de difficulté» tandis que les six autres sont en fuite et les recherches se poursuivent pour leur arrestation, a-t-il encore ajouté. L'enquête préliminaire qui a duré trois mois a permis de saisir en plus de la quantité de drogue, sept téléphones portables, deux véhicules et des armes blanches, a fait savoir la sûreté d'Alger.

Rappelant que ces quantités de drogue «proviennent d'un pays voisin», le chef de la sûreté de la wilaya d'Alger, Noureddine Berrachedi a indiqué que la BRI de la wilaya d'Alger a diligenté plusieurs enquêtes à travers nombre de wilayas sur la base d'ordonnances d'élargissement des compétences, qui ont permis de résoudre l'affaire. La quantité globale de drogue saisie jusqu'au mois de novembre 2016, par la BRI de la wilaya d'Alger s'élève à près de quatre tonnes de cannabis» a-t-il rappelé.

Au cours de l'année 2014, les mêmes services ont saisi trois quintaux de résine de cannabis, précise la même source. Début 2015, la même brigade a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue et à saisir sept autres quintaux de résine de cannabis (kif traité) et 5 000 comprimés de psychotropes (Ecstasy). Une quantité de six quintaux de la même substance a été saisie deux mois après, a rappelé M. Berrachedi. Par ailleurs, une autre quantité d'une tonne et demie (1,5t) de la même substance a été saisie en avril 2016.

Ces mesures coercitives viennent s'ajouter aux campagnes de sensibilisation menées par les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, notamment en direction des plus jeunes, indique le même responsable. Ces actions de sensibilisation, notamment depuis janvier 2016, ont donné des résultats positifs en ce sens que 36 personnes ont été orientées vers des centres de désintoxication.