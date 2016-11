EL KSEUR Opération contre le diabète

Par Arezki SLIMANI -

Trois conférences aussi instructives les unes que les autres ont été données par des professeurs et spécialistes de la pathologie.

Plus de 500 reps et glucomètres ont été offerts samedi aux diabétiques invités par l'association des diabétiques «Laqser» et ses partenaires pour la célébration de la Journée mondiale du diabète. Célébrée tardivement certes, cette journée aura été riche en couleurs et les diabétiques de toute la région en ont eu pour leur compte autant en matière d'information que d'équipements et de test gratuits.

L'association des diabétiques «Laqser», Karim Touati «salle des fêtes Prestige», le laboratoire Novapharm et l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et restauration d'Alger «Eshra» se sont associés samedi dernier pour redonner de la joie et de l'espoir à des centaines de diabétiques réunis à la salle des fêtes Prestige de la ville d'El Kseur avec la présence du mouvement associatif de la région, dont Tudert d'Amizour, Tiklat, tiwizi, du comité local de l'association des donneurs de sang et le CHU de Tizi Ouzou

Trois conférences aussi instructives les unes que les autres ont été données par des professeurs et spécialistes de la pathologie. Le professeur Salah Mansour Abdellah s'est penché sur les généralités du diabète. Dr Kahina Aberkane a expliqué comment et pourquoi le diabète touche aussi les enfants dans une autre conférence intitulée «le diabète chez l'enfant». De son côté, Dr Zohra Lakabi a détaillé aux diabétiques comment se comporter sur le plan nutritif face au diabète sachant que la nutrition et le régime sont d'une importance capitale pour le malade. Parallèlement aux conférences, l'équipe du laboratoire Novapharm présentait le nouvel appareil «Novateck Voice», glucomètre qui parle kabyle, sans code et qui donne les résultats en cinq secondes utilisables même en haute altitude. Un test volontaire et gratuit de dépistage du diabète, mesure de tension avec au bout un appareil individuel. Séance d'éducation médicale présentée par Mlle Nabila Madi du laboratoire Lilly, collecte de sang par le comité local de l'association des donneurs de sang de Béjaïa tout y était durant cette journée ponctuée par un repas copieux, offert et préparé spécialement pour les diabétiques par une équipe de stagiaires de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et restauration d'Alger «Eshra», sous la conduite de Farid Boucherkchouklha.

Cette manifestation n'aurait jamais pu se produire sans les efforts de l'équipe de l'association des diabétiques «Laqser», conduite par les docteurs Remila et Kamel Chibane.

Une association qui ne rate aucune occasion pour soutenir et aider les diabétiques de la région. Au cours de cette manifestation, il a été aussi question du remède miracle inventé par un chercheur algérien. Presque personne n'y croyait ce samedi à El Kseur et tout le monde aura compris qu'il s'agit d'un simple fortifiant.

Le nombre de diabétiques est resté aussi inconnu en Algérie. Les spécialistes le donnent comme la deuxième maladie chronique, après l'hypertension. On estime le nombre de personnes atteintes de diabète à 12% en Algérie