GOLF 7, OCTAVIA, IBIZA ET CADDY SERONT FABRIQUÉS À RELIZANE De belles allemandes pour les Algériens

Par Salim BENALIA -

L'usine qui entrera en production en juin 2017, a coûté 170 millions d'euros. L'accord a été signé par le vice-président de Volkswagen, Joseph Baumert et le P-DG du groupe Sovac, Mourad Oulmi, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb.

Après un long processus de négociations, l'usine Volkswagen en Algérie devient finalement une réalité. Le protocole d'accord entre le Groupe Sovac et le Groupe automobile allemand Volkswagen a été signé hier, au siège du ministère de l'Industrie et des Mines, à Alger. Le paraphe qui porte sur la production de quatre modèles détenus par Volkswagen Groupe a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, du P-DG du Groupe Sovac, Mourad Oulmi, et du

Dr Joseph Baumert, Executive Vice-Président Volkswagen Utilitaire, en charge de la production et de la logistique et M.Andreas Lauenroth, Directeur de la production internationale de la marque Volkswagen. L'événement a également vu la présence de Son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne, celui de la République tchèque et celui du Royaume d'Espagne. L'usine qui sera implantée à Rélizane, à l'ouest du pays produira donc quatre modèles de véhicules, à savoir la mythique Golf, le Volkswagen Caddy, la Seat Ibiza et la Skoda Octavia. Chaque produit étant destiné à une clientèle particulière, a-t-on signalé. C'est là le fruit d'une longue et fructueuse coopération entre le géant allemand de l'automobile et Sovac. En effet, le Groupe Volkswagen donne ainsi son accord pour son installation en Algérie, en parfaite synergie avec le Groupe Sovac. La société mixte porte désormais le nom de Sovac production. Fait inédit, le constructeur Volkswagen participe au projet. Et c'est à ce titre que M.Joseph Baumert a précisé lors du paraphe: «Le Groupe Volkswagen s'est prononcé en faveur d'une participation à Sovac Production SPA compte tenu du fait que nous travaillons depuis des années avec succès avec notre partenaire Sovac. Le Groupe Volkswagen détient une participation minoritaire dans cette coentreprise. Cette étape est la conséquence logique de notre volonté d'améliorer nos ventes en Algérie à long terme.» Les véhicules produits en Algérie seront exactement de même facture que ceux qui sortent des usines européennes, a-t-il assuré. «L'assemblage local est pour nous une première étape stratégique avant la fabrication en Algérie. Pour ce faire, nous allons former des collaborateurs locaux aux enjeux de la qualité, de la production et de la logistique sur les sites respectifs de nos marques en Europe. Nous obtiendrons ainsi un niveau de qualité made in Europe en Algérie», a ajouté pour sa part M.Lauenroth. Le montage local à Relizane prendra effet au printemps prochain. La capacité de production journalière sera alors de plus de 100 véhicules des quatre marques citées. Sovac Algérie annonce pour sa part que l'usine produira 12.000 véhicules pour la première année et prévoit d'atteindre un volume de 100.000 unités au bout de cinq ans. L'on signale que les modèles allemands produits seront commercialisés à des prix 20% moins cher que ceux actuellement importés. Notons que le Groupe Sovac investit 250 millions dans ce projet qui bénéficie de l'appui total des autorités, notamment la wilaya de Relizane qui lui a accordé 150 hectares. L'on indique que quatre unités de production seront mises en place dans l'usine de l'Ouest et que chaque unité représentera une marque. Selon M.Mourad Oulmi, Sovac Production permettra de créer de l'emploi à l'échelle locale en générant à terme 1800 emplois directs et plus de 3500 autres indirects. Au-delà du partenariat économique, cette nouvelle alliance entre le Groupe Sovac et le Groupe Volkswagen marque une véritable coopération entre l'Algérie et plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne et la République tchèque. C'est là un partenariat industriel de grande portée économique pour notre pays qui inscrit sa stratégie industrielle, le développement de l'industrie automobile et de la sous-traitance. La coopération avec ce partenaire de choix qu'est l'Allemagne a toujours été une tradition en Algérie a rappelé Abdessalem Bouchouareb qui a souligné que le processus industriel en cours est irréversible. Le ministre qui a évoqué une vigoureuse politique des filières a renchérit que nous avons un avenir industriel. «Volkswagen qui s'engage dans le capital de l'entreprise et annonce la production de quatre de ses modèles dans le pôle automobile de l'ouest algérien en est la preuve irréfutable. C'est là un fait inédit en Afrique», a-t-il étayé. Abdessalem Bouchaouareb a en outre rappelé les avantages accordés par l'Etat aux entreprises qui opèrent dans l'assemblage, et les sous-traitants agréés et homologués. Des mesures favorables ont été mises en place par les autorités algériennes, à l'image du régime fiscal préférentiel. Notre objectif d'ici 2019 est d'atteindre une capacité de production de 500.000 unités tous types de véhicules et segments confondus», a-t-il révélé.