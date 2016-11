ELLE SE TIENT JUSQU'À SAMEDI PROCHAIN À DRAÂ BEN KHEDDA La foire du miel est un franc succès

Par Kamel BOUDJADI -

Une demande très forte sur les différents miels

La production nationale du miel est exclusivement vendue en Algérie sans jamais passer à l'international.

A son ouverture, hier, la foire du miel qui se tient au centre culturel de Draâ Ben Khedda connaît déjà une grande affluence. Les visiteurs sont nombreux à venir pour maintes raisons. D'abord, il y a la catégorie, fort nombreuse, qui vient se cultiver, à la recherche de savoir et d'enrichissement, beaucoup de personnes posent des questions liées essentiellement aux techniques de l'apiculture et surtout aux vertus médicinales du miel.

En fait, les exposants venus à Draâ Ben Khedda sont venus faire connaître leur miel mais surtout le vendre. Hier, les apiculteurs présents dans les stands jugeaient appréciable la demande sur les différentes variétés de miel exposées. D'ailleurs, beaucoup estimaient que le rucher du Djurdjura est d'une extrême diversité. Sa richesse pourrait en faire matière à exportation. Les variétés de miel cultivées sont diverses. On passe du miel d'oranger fortement présent au miel de jujubier, rare mais très raffiné et extrêmement riche. Bien sûr, très cher sur les places internationales. En Algérie, cette variété se vend au même prix que les autres. Notons aussi que la richesse de la culture du miel dans le massif du Djurdjura est due à la nature même de la région fortement boisée et au couvert végétal très riche. La richesse et la diversité de cette culture est également due aux nouvelles techniques appliquées par les apiculteurs. La transhumance est en effet une technique qui permet de transporter les ruchers d'une région à une autre pour permettre aux abeilles de diversifier le butinage. Ainsi, on peut rencontrer des apiculteurs algériens de toutes les régions dans les forêts de la wilaya de Tizi Ouzou et vice versa. D'ailleurs, l'abondance du miel de jujubier est le fruit de cette technique qui permet aux apiculteurs de porter leurs ruchers jusqu'au Sahara où se trouve en grande quantité cette plante rustique.

Par ailleurs, cette semaine dédiée au miel dans la ville des cigognes est aussi une occasion pour les apiculteurs de relancer leur demande adressée aux

services concernés essentiellement ceux en charge des forêts pour leur permettre d'occuper des espaces destinés exclusivement à l'apiculture. Cette doléance est restée lettre morte depuis plusieurs années malgré les maintes lettres adressées par l'Association des apiculteurs du Djurdjura. Enfin, rappelons que la production nationale du miel est exclusivement vendue en Algérie sans jamais passer à l'international. Comme tous les produits du terroir, le miel reste handicapé par l'absence d'un laboratoire de certification de la qualité. Cette technique qui permet la labellisation de tous les produits est absente pour des raisons jusque-là inconnues. Tous les connaisseurs en la matière assurent que l'acquisition de ce laboratoire est une affaire très simple qui ne coûte d'ailleurs pas beaucoup d'argent. Une raison pour laquelle beaucoup d'apiculteurs avancent l'idée d'acheter ce laboratoire en recourant à la collecte des financements nécessaires parmi les gens de la corporation.