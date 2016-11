PROJET DE LOI SUR LA RETRAITE Un débat sous haute tension

Par Nadia BENAKLI -

Les différents partis de l'opposition ont déserté l'hémicycle en guise de dénonciation

Certes, les syndicats ont été empêchés de protester, mais les partis de l'opposition ont transformé le hall de l'APN en un terrain de contestation.

C'est la cacophonie totale. La contestation a gagné hier l'Assemblée populaire nationale. Le débat sur le projet amendant la loi sur la retraite a été marqué par une tension sans précédent. L'Assemblée populaire nationale a été quadrillée par un dispositif sécuritaire impressionnant fermant tous les accès aux contestataires. Certes, les syndicats ont été empêchés de protester, mais les partis de l'opposition ont transformé le hall de l'APN en un terrain de contestation. Sur place, ils étaient nombreux à rejeter le projet en question. Les différents partis de l'opposition ont déserté l'hémicycle en guise de dénonciation. «Nous dénonçons cet état de siège sur le Parlement», a clamé le chef du groupe parlementaire du FFS, Chaffaa Bouaiche. «C'est une honte, on ne peut pas faire un débat dans un Parlement encerclé par la police», a-t-il déploré en regrettant le refus du gouvernement et de l'administration de l'APN d'ouvrir le débat avec les syndicats autonomes.

Le Front des forces socialistes s'est déclaré solidaire avec les revendications des travailleurs tout en accusant le gouvernement de pousser au pourrissement. «Il n'y a pas de conditions de travail pour travailler jusqu'à 60ans», a affirmé Chaffa Bouaiche en estimant que la situation en Algérie n'est pas similaire à celle de l'Espagne ou de la France. De son côté, le président du groupe parlementaire de l'Alliance de l'Algérie verte, Abderahmane Ben Ferhane, a contesté le rapport falsifié de la commission de la santé et des affaires sociales. «Ce rapport n'a pas été élaboré par la commission comme le stipule le règlement, il a été imposé en dehors de la commission», a-t-il affirmé en accusant le président de ladite commission de violer le règlement de l'APN et la procédure d'examen des projets de loi. Ce dernier a tenu même à l'indiquer devant l'assistance et en présence des représentants du gouvernement.

L'Alliance de l'Algérie verte a appelé à l'ouverture d'un débat pour éviter d'ébranler le front social. Le député du parti El-Adala, Lakhdar Benkhelaf, a également dénoncé l'étau resserré contre les syndicats qui contestent ce projet. Ce dernier a fait savoir qu'il a mis trois heures de temps pour rejoindre l'Assemblée à cause du dispositif sécuritaire mis en place. «Le Parlement qui est censé défendre le peuple a changé de vocation et représente plutôt le gouvernement», a-t-il déploré en accusant le président de l'Assemblée et les députés de la majorité de tourner le dos aux revendications des citoyens et des milliers de travailleurs. Ce dernier estime qu'il aurait été plus facile de promulguer cette décision par ordonnance que de le faire passer par le Parlement.

M.Benkhelaf estime que si le gouvernement avait ouvert un large débat, il n'y aurait pas autant de contestation. Les représentants du Parti des travailleurs ont également ouvert le feu sur le gouvernement et l'administration de l'APN qui veulent faire passer cette loi avec force et sans débat. «Ce projet risque de provoquer une tragédie», a soutenu Rahima Benbessa. Cette élue du PT a estimé que les arguments avancés par le gouvernement concernant les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraités (CRN) sont infondés. «Il y a cinq millions de travailleurs non-déclarés», a-t-elle avancé tout en précisant que le gouvernement a échoué dans la collectes de l'argent du fisc et a recours aux solutions faciles. De nombreux députés de la majorité ont mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir un débat avec toutes les parties concernées. Abdelhadi Ras Elmal, député FLN, a soutenu que le gouvernement a fait un mauvais départ en acceptant une décision sanctionnée dans les salons de la tripartite. «Il fallait lancer une étude et ouvrir un débat avant de prendre cette décision», a-t-il déclaré en appelant le gouvernement à tendre l'oreille aux revendications de la rue. Sa collègue Samira Kerkouche a également relevé le manque de débat avec tous les intervenants. Cette élue d'Alger a appelé à une application progressive de cette loi. Selon un député du FLN et membre de la commission de santé qui a requis l'anonymat, le projet en question n'a pas fait l'objet d'examen par la commission. «Le rapport a été élaboré en dehors de la commission», a-t-il affirmé en précisant qu'il avait demandé un bilan chiffré de la CNR, mais il n'a pas été communiqué.

Dans sa présentation du projet, le ministre Mohamed El Ghazi a fait savoir que 916.000 personnes ont bénéficié de ce système de retraite proportionnelle ou sans condition d'âge. «Ces personnes qui représentent 52% des retraités coûtent 405 milliards de dinars annuellement à la Caisse nationale des retraites», a-t-il avancé en précisant que le système national des retraites «subit les effets de l'évolution sociale, économique et démographique».