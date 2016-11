MÉDICAMENT Menace sur la production locale

Par Ali TIRICHINE -

Les unités locales risquent de disparaître car il y aura un surplus de production, a indiqué le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop).

Lors d'une rencontre avec la presse sur le thème «L'accès aux médicaments à l'ombre de la crise économique», il a souligné que 80 producteurs existent déjà et qu'il y a 151 agréments provisoires pour des projets nouveaux. Il y aura un problème de surcapacité sauf s'il y a une diversification de la production et une préparation à l'exportation, a-t-il souligné. En outre, le secteur est impacté par le système des prix. Ceux-ci sont négociés par les autorités sanitaires sur cinq années, mais avec le renchérissement de la matière première et du dinar, les équilibres sont rompus. Pour certains produits, les producteurs se retrouvent déficitaires et d'autres ne sont plus produits, a-t-il dit. Sur les 33 entreprises membres de l'Unop, certaines demandent la révision du prix de 100 produits depuis un an et «ces demandes ne sont pas extrêmement importantes du point de vue de la hausse». «A ce jour, rien n'est venu concrétiser nos demandes», ajoute-t-il.Pourtant, 80 dollars sont dépensés par habitant en médicaments contre 127 dollars de moyenne au niveau mondial. Le président de l'Unop a insisté sur le fait que l'Algérie vit une crise de paiement et que le secteur souffre toujours de lenteurs dans l'enregistrement des produits, d'un système de prix rigide et de l'inadaptation de la formation aux besoins des laboratoires pharmaceutiques.Le marché algérien du médicament est estimé à quelque 410 milliards de dinars, avec une part approximative de 45% revenant à la production nationale, soit en valeur autour de 185 milliards de dinars. Pour les prochaines années, les meilleures prévisions donnent, à l'horizon 2019, une estimation du marché national à hauteur de 580 milliards de dinars, sur la base d'un taux de croissance prévisionnel de l'ordre de 8 à 10%. Le président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie a affirmé l'importance d'encourager la production locale de médicaments pour en réduire la facture d'importation. Les efforts importants consentis par l'état pour accompagner le secteur pharmaceutique doivent se poursuivre afin d'encourager l'investissement et partant réduire la facture des importations de médicaments, a-t-il souligné.Kerrar a aussi émis des constats satisfaisants sur la place accordée par les autorités publiques au secteur pharmaceutique dans le nouveau projet de loi sur la santé.