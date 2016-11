BÉJAÏA La mercuriale flambe

Par Arezki SLIMANI -

Le marché des fruits et légumes suit la courbe de la prochaine loi de finances qui s'annonce avec toutes ses inconséquences sur la petite bourse du citoyen ordinaire.

Bien avant l'heure, les prix des fruits et légumes se sont envolés et rien ne semble pouvoir les rattraper. Une flambée qui non seulement, accentue l'érosion du pouvoir d'achat des citoyens, mais reste également inexpliquée. Hier, au marché hebdomadaire de l'Edimco, tout a flambé au grand désarroi du consommateur qui, outre son étonnement, tente de trouver une explication à cet état de fait. Il n'obtiendra rien auprès des commerçants qui eux aussi se plaignent de cette situation et voient inexorablement leurs revenus baisser. «Je ne peux rien vous expliquer», répond ce commerçant à une ménagère qui s'interroge sur la soudaine augmentation du prix du plateau d'oeufs. «Si vous n'achetez pas, je ne gagne rien, donc je suis aussi perdant que vous dans cette situation de cherté de la vie», explique-t-il dans une gêne qui traduit tout le trouble que vit la profession.

Exception faite de la tomate et du chou-fleur, les prix des fruits et légumes ont doublé. La réalité est si amère que le constat est loin de relever de l'imagination. Le prix de la courgette est passé de 50 DA a 180 DA, celui de la pomme de terre s'est envolé à 70 DA avant de connaître une baisse de 10 DA ces derniers jours. Le poivron est cédé à 160 DA alors qu'il se vendait il y a deux semaines à 60 DA. Les prix des fruits, quant à eux, défient tout entendement. La banane affichée il y a peu à 170 DA est fixée depuis trois semaines à 360 DA voire 400 DA. Inutile de parler des autres fruits dont la pomme qui a triplé aussi et qui caracole au même prix.

Du simple au triple, les classes moyennes et les couches sociales défavorisées sont touchées de plein fouet. La flambée ne concerne pas seulement les fruits et les légumes, elle touche également d'autres produits agricoles, dont l'oeuf. Le plateau a atteint la somme de 400 DA. Partir au marché est devenu synonyme d'une véritable saignée accentuée par la crise du lait de ces derniers jours.

Une crise qui a été provoquée par le manque de poudre de lait comme l'avait expliqué récemment un patron d'une unité de transformation de lait à El-Kseur qui n'a pas reçu son quota de poudre pendant 42 jours. Entre la spéculation et la réalité d'un marché sans scrupules, le citoyen, consommateur, ne se retrouve plus et regarde les lendemains incertains et avec crainte. Un tableau noirci encore avec les futures augmentations qu'engendrera la loi de finances 2017. Le stress est là. La peur d'un appauvrissement quasi certain reste la préoccupation des couches moyennes et plus gravement celles des défavorisés.