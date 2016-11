BÉJAÏA : À QUELQUES MOIS DE LA FIN DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX Une technique pour sauver la face

Par Arezki SLIMANI -

A moins d'un an du scrutin, qui concerne les Assemblées communales et de wilaya, les élus locaux commencent à sentir l'heure du départ pointer à l'horizon.

Si pour certains, la réflexion porte présentement sur les voies et les moyens de se maintenir en se représentant à nouveau, pour d'autres, ceux qui ont totalement raté leur mandat, c'est plutôt l'heure des calculs pour satisfaire avec le peu de moyens dont dispose l'assemblée, la clientèle électorale de leur parti. Ce scénario qui n'est pas propre à Béjaïa s'illustre à travers l'activité dans les communes. Les maires et leurs adjoints ainsi que l'ensemble des élus, qui se sont présentés il y a quatre ans pour assurer la gestion des collectivités locales, avaient proposé, durant la campagne électorale, des programmes variés à mettre en application s'ils sont portés aux commandes des communes. Quatre ans après et moins d'un an avant la fin du mandat, on se rend à l'évidence que tous les monts et merveilles promis, n'ont pas été ou ne sont pas tenus. Leur incapacité à atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés fait mal et donne le tournis. Si pour certains l'art et la manière d'imputer la responsabilité de l'échec à la faiblesse des dotations financières et à une administration rigide et peu prédisposée à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, ces thèmes reviendront allègrement dans les discours. D'autres par contre tenteront le tout pour le tout en s'investissant dans diverses activités d'intérêt public. C'est pourquoi souvent et un peu partout, la dernière année du mandat, qui constitue le dernier virage, voit apparaître comme par enchantement des initiatives locales pour rattraper un retard par-ci par-là à l'endroit des citoyens des villages et quartiers lésés pendant quatre ans. Opérations de rafistolage, réfection des trottoirs, entretien des axes routiers, embellissement des placettes, mosquées, fontaines publiques et façades d'écoles, souvent à coups de bons de commandes qui resteront des dettes à charge de la prochaine assemblée..., autant de gestes, qui ne trompent pas sur les intentions de leurs auteurs. Sauver la face et tenter de reconquérir le fauteuil de maire si toutefois la formation politique accepte de le représenter ou renvoyer la monnaie aux soutiens inconditionnels durant tout le mandat, telles sont les motivations qui animent souvent les élus locaux en fin de mandat. Quant à présenter les bilans de leurs activités, durant tout un quinquennat passé à l'APC ou à l'APW, l'idée ne les effleure même pas. N'est-ce pas un mépris que d'attendre la dernière année d'un mandat pour se rappeler ses responsabilités et tenter par la même occasion de sauver la face. S'il est vrai que jusque-là les élus locaux n'ont franchement pas les coudées franches pour améliorer un quotidien des citoyens aux insuffisances multiples, mais de là à s'amuser à les tromper encore par des activités tous azimuts, c'est le comble. Cependant avec le nouveau Code communal et de wilaya à travers lequel l'élu se doit de chercher les moyens pour développer sa commune, il faudra une grosse dose de courage pour se présenter. Toutes les gesticulations de fin de mandat ne serviront plus à rien pour ceux qui savent...