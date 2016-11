CONSTANTINE Un bilan désastreux

Par Ikram GHIOUA -

La ville offre l'image d'une cité en dégradation, ses trottoirs défoncés, ses axes routiers impraticables, son urbanisme choquant, alors que sur le plan de l'hygiène, Constantine devient répugnante.

Quelles réalisations, les élus pour lesquels le peuple avait voté voilà presque cinq ans ont-ils laissées? Comment évaluer leur bilan. Ont- ils réellement contribué à apporter une satisfaction aux électeurs? Qu'en est-il du développement économique et social? Une société en bonne santé est une société qui évolue dans la bonne cohérence d'un changement sur tous les plans, une stabilité économique, la rigueur et le travail pour lequel on s'est engagé. Cependant, le constat est tout autre, c'est avec amertume que la population continue de surmonter les aléas de certains élus qui, finalement n'ont rien apporté. Quand on prend conscience que Constantine, considérée comme une capitale, enregistre des retards monstres à tous les niveaux, il y a lieu de se dire que leur bilan a été désastreux. La ville offre l'image d'une cité en dégradation, ses ruelles sont d'un autre âge, ses trottoirs complètement défoncés, ses axes routiers impraticables, son urbanisme est choquant, alors que sur le plan de l'hygiène, Constantine devient répugnante.

«La capitale de la culture arabe» compte encore des bidonvilles; en fait, les élus, font à chaque rendez-vous législatif des promesses qu'ils ne tiendront jamais. Que devient alors l'argent du contribuable? Aucun n'est en mesure de répondre car aucun sérieux n'est exercé pour contrôler l'argent de l'Etat. Les faits ne sont pas exagérés et sont même à dénoncer. L'élu n'a jamais été à l'écoute du citoyen, n'a jamais compris ses besoins et ses attentes. Ce malaise intervient en plein crise économique ce qui complique davantage la situation. Des sociologues assurent même d'une révolte, dans la mesure où tout va dans le sens contraire des attentes des citoyens. Les élus n'ont même pas été capables d'assurer l'éclairage au niveau de plusieurs communes, ni à assumer les travaux des routes en profondeur, comme c'est le cas au niveau de la zone industrielle devenue d'ailleurs un vrai lieu à haut risque à cause des dépôts d'alcool, ni les trottoirs au niveau du centre-ville. Même à leur fin de mandat ceux-là mêmes ne se sentent pas concernés par tous ces problèmes de plus en plus lourds pour le citoyen.

Il ne leur a pas été demandé de construire une station spéciale, mais juste des réparations et la prise en charge de la ville sur le plan de la réalisation de petits travaux. En un mot, les élus locaux n'ont jamais respecté leurs engagements et n'ont jamais effectué les tâches qui leur sont assignées.