DEMANDE D'ADHÉSION DU MAROC AU SEIN DE L'UNION AFRICAINE Mohammed VI a-t-il tourné casaque?

Par Mohamed TOUATI -

Dans un entretien accordé à RFI, le chef de la diplomatie marocaine, Salaheddine Mezouar, déclare ne pas faire de l'exclusion de la Rasd un préalable pour un retour du Royaume au sein de la famille africaine.

Une sortie médiatique qui s'apparente à une manoeuvre. A un sauve-qui-peut après avoir subi un nouveau revers cinglant et diplomatique il y a à peine quelques jours. C'est le propre des troupes qui battent en retraite pour éviter d'être terrassées. Le Maroc a opté pour cette stratégie après avoir été unanimement condamné pour sa tentative de saborder le 4ème Sommet afro-arabe qui s'est tenu du 22 au 24 novembre à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Lors de cet événement, la délégation marocaine avait conditionné sa participation au retrait de l'emblème national sahraoui. Le Maroc a claqué la porte après la fin de non-recevoir que lui a signifiée l'UA, non sans avoir tenté de torpiller cette rencontre en essayant d'entraîner certains pays (certaines monarchies du Golfe) acquis à ses thèses annexionnistes du Sahara occidental. «Un drapeau de l'entité fantoche (la République sahraouie, ndlr) a été installé à l'intérieur des salles de réunion», avait indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué publié le 22 novembre 2016. «Cette situation n'a pas été corrigée malgré les 'efforts'' entrepris par plusieurs pays qui se sont dès lors vus forcés d'annoncer leur retrait», ont annoncé les responsables marocains pour justifier leur coup de force. Le 4ème Sommet afro-arabe a finalement bel et bien eu lieu au grand dam de notre voisin de l'Ouest qui a vainement rué dans les brancards. Le ministre algérien des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe atteste qu'il y a bien eu chantage. «Le Maroc a demandé le retrait de la Rasd, avant de demander le report du sommet. Il ne l'a pas obtenu!», a déclaré Abdelkader Messahel. Comment croire par conséquent en la bonne foi du chef de la diplomatie marocaine qui affirme dans un entretien accordé à RFI (Radio France Internationale) ne pas faire de l'exclusion de la Rasd un préalable pour un retour du Royaume au sein de la famille africaine. «Cela n'a pas été avancé dans la demande du Maroc. Le Maroc a fait une démarche pour retourner au sein de l'Institution africaine.

La question relative à notre intégrité territoriale, on la gère dans le cadre des Nations unies», a déclaré Salaheddine Mezouar à partir de Madagascar lors de la clôture du XVIe Sommet de la Francophonie. Mohammed VI qui a fait du Sahara occidental une question «sacrée» tout en déclarant qu'il ne cédera pas un pouce de ce territoire annexé par son pays en 1975 a-t-il tourné casaque? Et si l'on se réfère à sa décision d'expulser la composante civile de la Minurso après que Ban Ki-moon, SG de l'Onu, a qualifié la présence marocaine au Sahara occidental d' «occupation» autant dire que son ministre des Affaires étrangères ne tente que de nous faire avaler une couleuvre.