Relizane: la métamorphose d'une wilaya

Par Salim BENALIA -

Cette dernière, qui vient tout juste d'abriter un partenariat industriel avec un grand pays comme l'Allemagne, se mue en un véritable socle logistique au service des grandes visées de l'Algérie.

La wilaya de Relizane a la chance de s'implanter sur le, désormais, pôle de l'industrie automobile de l'Ouest de l'Algérie. Elle sort plus que jamais de l'anonymat, notamment suite à l'annonce de l'installation officielle de l'usine du constructeur automobile Volkswagen sur son sol, soit un terrain d'une superficie de 150 ha. Elle s'inscrit de fait de plain-pied dans le processus de transformation de l'économie algérienne vers un nouveau modèle de croissance, qui s'adosse sur une politique de développement des filières, tous secteurs confondus, avisée et courageuse. Rappelons que cette ville abrite un pôle industriel de textile réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-turc. Ce pôle industriel, implanté sur le parc de Sidi El Khettab, à 20 km au nord de Relizane, couve de grandes ambitions et pour le marché local et pour le marché extérieur. L'on prévoit à ce titre, jusqu'à 2018, la réalisation de huit usines intégrées dont la production sera destinée au marché national à 40% et international à 60%, puis de 2016 à 2020 l'extension du complexe à d'autres unités de production comme la fibre synthétique, le linge de maison et les tissus techniques. Or voilà que la vocation industrielle de cette wilaya de l'Ouest est réaffirmée de plus belle avec l'annonce par Sovac Algérie que l'usine automobile produira 12 000 véhicules pour la première année et prévoit d'atteindre un volume de 100 000 véhicules au bout de cinq ans d'activité.

Le site de Relizane produira donc les tout derniers modèles allemands, à savoir la Volkswagen Golf, la Seat Ibiza, la Skoda Octavia et le Caddy Volkswagen.

L'on indique que quatre unités de production seront mises en place dans l'usine de l'Ouest et que chaque unité représentera une marque. Selon M.Mourad Oulmi, Sovac Production permettra de créer massivement de l'emploi dans la région de Relizane en générant à terme 1 800 emplois directs et plus de 3 500 autres indirects. Ainsi, la wilaya de Relizane connaît une véritable métamorphose au plan industriel. Elle est même appelée à connaître plus tard une vocation de producteur international, puisque Sovac Production entend desservir l'Afrique et toute la région Mena (Afrique-Moyen-Orient) à partir de cette ville algérienne. Cette dernière qui vient tout juste d'abriter un partenariat industriel avec un grand pays comme l'Allemagne se mue en un véritable socle logistique au service des grandes visées de l'Algérie, notamment celle de devenir un pays compétitif dans le continent et la Méditerranée.