ORAN:À QUELQUES MOIS DE LEUR FIN DE MANDAT Comment se refaire une virginité

Par Wahib AïT OUAKLI -

L'APC d'Oran, par le biais de Nouredine Boukhatem, jure par tous les saints de redonner à la ville son image d'antan.

C'est parti. Des élus-revenants pour le mandat 2017-2022 se sont lancés dans la persuasion avant même l'annonce officielle de la date des élections. Plusieurs élus locaux comptent en découdre vaille que vaille avec l'électorat. En se faisant une nouvelle virginité, ils amadouent les électeurs en les séduisant par des petits projets perçus par plus d'un comme trompe l'oeil et de poudre aux yeux. Des trottoirs faits auparavant sont à refaire, d'autres projets sont annoncés pompeusement laissant le petit citoyen s'interroger: pourquoi donc toute cette poudre aux yeux et ce gaspillage d'argent dépensé rien que pour plaire? A leurs électeurs ces élus n'ont pas tenu promesse lors de leurs campagnes de dissuasion? Les réponses ne viennent pas. Plus d'un élu laisse croire dans ses réponses que des projets lancés rentrent dans le cadre du programme bien établi auparavant! Ce n'est pas tout. Les petits projets lancés à tort et à travers sont suivis par des maires et des élus se préparant activement à revenir encore une fois pour un autre mandat malgré la politique de l'austérité décidée par les plus hautes instances hiérarchiques. Le déploiement des représentants locaux est de visu perceptible un peu partout dans les petits chantiers qui n'ont pas lieu d'être lancés. Mieux, certains élus n'hésitent pas à faire appel aux hommes des médias pour couvrir ces petites sorties insensées. L'Apc d'Oran, par le biais de Nouredine Boukhatem, jure par tous les saints de redonner à Oran son image d'antan. D'autres, notamment des élus des municipalités déshéritées sont d'ores et déjà en campagne promettant des miracles. Idem pour des élus de l'APW d'Oran. Ils répondent par leur présence dès que le walie rend visite à des chantiers qui concernent directement les populations, comme le logement. Si le mandat 2012-2017, ayant fait épingler ces élus, tire à sa fin, les élections pour un autre mandat obligent plus d'un à déserter ses bureaux pour se rendre «au chevet» de ces populations abandonnées à leur triste sort pendant cinq longues années. Plusieurs formations politiques sont déjà à leurs marques. Le RND vient de mettre en place la commission femmes. L'objectif recherché est celui des adhésions féminines. Plus d'un parti se sont mis à la recherche des voix d'électeurs tout en leur faisant miroiter tant d'illusions. Le MPA a estimé juste de dépêcher samedi son premier responsable, en l'occurrence Amara Benyounès, qui a animé un rassemblement régional. Même s'il n'a pas encore tranché le cas de sa participation aux prochaines élections, El Fadjr El Djadid mène tambour battant sa précampagne en dépêchant en fin de semaine passée Tahar Benbaïbeche à Oran. Le FLN, terrassé par les dissensions, n'est pas en reste en renforçant davantage sa présence localement. En somme, le mandat 2012-2017 a été riche en... scandales et affaires scabreuses toutes liées à la corruption, mauvaise gestion des affaires municipales, malversations et dénonciations. Les suspensions et les actions judiciaires intentées contre les élus locaux se succèdent et se répètent. En tout, 14 maires ont été relevés de leurs fonctions par la wilaya d'Oran se conformant au Code communal. La machine judiciaire, se mettant en branle aussitôt alertée ou encore informée, aboutit souvent à des révélations et conclusions fracassantes mettant en cause des élus ayant largement outrepassé les prérogatives pour lesquelles ils ont été élus en 2012. C'est du moins ce qu'ont révélé toutes les enquêtes menées par les services de sécurité.

La majeure partie d'entre elles ont fini par le jugement et la condamnation de plusieurs élus locaux. D'aucuns n'oublieront pas de sitôt l'année 2015 qui avait été marquée par la main forte exercée par la wilaya d'Oran en mettant fin aux fonctions des maires respectifs de plusieurs municipalités. Comment donc renouer contact avec le citoyen ordinaire pour l'inviter à voter? Ce n'est sûrement pas à coups de petits projets lancés en dernière...minute.