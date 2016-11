GRINE À PROPOS DE LA LOI SUR LES SITES ÉLECTRONIQUES "Les journalistes seront associés"

Par Massiva ZEHRAOUI -

«L'hébergement d'un site en Algérie permettrait au gérant du journal électronique de disposer de son propre siège et de journalistes professionnels.»

Le ministre de la Communication Hamid Grine a affirmé hier à Alger que les journalistes seront associés à l'organisation de la presse électronique.

Dans le cadre d'un cycle de formation organisé au profit des professionnels de la presse à l'Ecole de journalisme de Ben Aknoun (Itfc), le premier responsable du secteur a souligné que les nouveaux textes de loi relatifs à la presse électronique sont actuellement en phase de finalisation. Apportant plus de précisions, M.Grine a expliqué: «Je ne parle pas des sites d'information fantômes dont on ne connaît rien, mais plutôt de la presse électronique respectable dont les journalistes seront associés à son organisation, y compris les sites hébergés à l'étranger» en soulignant que «l'hébergement d'un site en Algérie permettrait au gérant du journal électronique de disposer de son propre siège et de journalistes professionnels». Il a notamment relevé que «si un citoyen décide de poursuivre en justice un journal électronique, il ignore à qui s'adresser». Le ministre à également abordé le sujet sur le Fonds d'aide aux journalistes, dont les étapes de sa mise en place seront évoquées au moment propice, et qu'il appelle les 4600 journalistes recensés à s'investir davantage, et ce en s'organisant afin que ce fonds soit opérationnel. Par ailleurs, M.Grine a une nouvelle fois appelé les principaux concernés du secteur de la communication à faire preuve d'éthique et de déontologie dans l'exercice du métier en instaurant une «presse responsable», lors d'une communication présentée par Mohamed Miliani, professeur à l'université d'Oran sous le thème de «Médias et éthique professionnelle». Il a ainsi déclaré que «le journaliste doit avoir la conviction de ses principes et l'éthique de sa responsabilité» en ajoutant que «Le journaliste n'a pas souvent conscience de la lourde responsabilité qu'il a, car un mot ou une phrase de sa part peut faire mal, d'où la nécessité de vérifier l'information avant sa diffusion.» Dans le même sillage M.Miliani a également insisté sur l'importance de l'éthique et la déontologie dans la presse citant notamment les «errements» de la presse américaine après l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis. Le ministre a par ailleurs annoncé l'inauguration de nouveaux sièges régionaux de la Radio algérienne à Sidi Bel Abbès et à Ouargla.