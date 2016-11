ANNABA : À QUELQUES MOIS DE LA FIN DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX Rafistolage de dernière minute

Par Wahida BAHRI

Rien des promesses faites lors de la précédente campagne électorale n'a été tenu

A quelques mois des législatives de 2017, les locataires des 12 communes de la wilaya d'Annaba commencent à s'agiter.

Depuis 2013 rien n'a changé à la wilaya d'Annaba, ou presque, si ce n'est la nette amélioration enregistrée, depuis ces derniers mois. Rien des promesses faites lors de la précédente campagne électorale n'a été tenu. Ordures, nids-de-poule, trottoirs défoncés et autres désagréments sont entre autres points noirs de cette ville dont la promesse de redorer son blason d'or s'est dissipée avec la défaillance de la gestion de son APC élue à cet effet. Les locataires de l'Hôtel de ville d'Annaba ont, depuis leur entrée à cette institution, oeuvré à... la promotion de la dégradation de la ville, sinon comment expliquer la situation prévalant, au moment de la mise sous presse, de l'état général de cette ville millénaire. C'est à se demander à quoi servent les commissions de cette APC, si ce n'est apaiser l'agression du quotidien du citoyen à travers le programme qu'ils avaient défendu lors de leur campagne électorale. Ainsi, au bout de quatre ans de mandature, le résultat est chaotique. Parant à cette situation, les élus se sont lancés dans des travaux de rafistolage et bricolage, confiés pour la plupart à des acteurs non qualifiés et déployant de gros moyens, une manière de courtiser une fois de plus l'électorat pour une nouvelle mandature. Tel le bitumage de tronçons de quelques mètres, ici et là après des années de souffrance pour les usagers, pendant que les rues d'autres cités du centre-ville et la zone Ouest de la ville demeurent dans un état dramatique. Les ordures ménagères sont aussi l'autre lot de désagréments, de par l'absence de ramassage régulier et le passage des agents de la commune. Ce qui renseigne sur l'échec de l'Epic dans le ramassage des ordures. Bien que faisant de ce volet son cheval de bataille, l'APC d'Annaba n'est pas parvenue à enregistrer les résultats escomptés de cet Epic, en dépit des moyens déployés. Une politique qui n'est pas parvenue à débarrasser la ville des ordures, encore moins à se lancer dans leur tri et récupération. Un processus porteur de richesse pour la wilaya dont le chef-lieu est plus sale que jamais. Mieux encore, l'agression de l'environnement à Annaba se fait au su et au vu de tous sans que les chargés de ce secteur ne manifestent une quelconque réaction. Cette situation et bien d'autres sont le lot de désagréments au quotidien du commun des humains à Annaba, dont les élus font semblant d'assumer leurs engagements. Ces derniers qui ne sont autres que la mise en application des recommandations du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, portant promotion de l'investissement local et la création de richesses pour assurer un autofinancement. Situation imposée par la difficile conjoncture économique, nécessitant plus d'implication des collectivités locales. Ces dernières qui se sont lancées dans la révision de la gestion du patrimoine immobilier local, à travers l'augmentation du prix de locations de celui-ci. C'est dire que la gestion des préoccupations des citoyens dans les 12 communes de la wilaya d'Annaba a, de tous temps été approximative. Les collectivités locales de la wilaya d'Annaba, ont toujours été aux abonnés absents. Les élus et les fonctionnaires ont toujours attendu qu'on leur dicte ce qu'il faut faire, oubliant les promesses faites lors de leurs campagnes électorales. Selon le sénateur Laïd Hadji, ex P/APW, la wilaya d'Annaba a toutes les potentialités de rentabilités. «L'investissement dans l'Epic est une richesse inépuisable et la wilaya d'Annaba est très en retard en matière d'investissement local.» S'agissant de la gestion des collectivités locales, le sénateur a fait savoir qu'elle est insuffisante. Des propos qui s'assimilent à ceux des cadres et fonctionnaires de la wilaya d'Annaba. Ces derniers déplorant à l'unanimité l'échec des élus, jugeant cette mandature qui tire à sa fin de chaotique. Mettant en avant la difficulté de la prochaine campagne électorale, pour les prochains candidats aux élections législatives. La course s'annonce d'ores et déjà difficile pour le FLN, parti majoritaire à la wilaya d'Annaba, notamment après l'échec de ses élus dans la gestion des collectivités locales durant cette mandature. Quel sera le mode d'emploi pour convaincre une fois de plus l'électorat afin de renouveler sa confiance aux candidats d'obédience FLN, se demande-t-on?