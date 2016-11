CONFÉRENCE «TUNISIA 2000» CONSACRÉE À L'INVESTISSEMENT Sellal reçu par Caïd Essebsi et l'émir du Qatar

La Conférence internationale d'appui au développement économique, social et durable de la Tunisie «Tunisia 2020» a entamé ses travaux hier à Tunis avec la participation de plusieurs pays dont l'Algérie ainsi que des institutions et organisations régionales et internationales. Dans son discours d'ouverture, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a tenu à saluer le rôle de l'Algérie, du Qatar, de la France et du Canada qui ont participé à l'organisation de cette manifestation internationale. Il a indiqué que la Tunisie visait, à travers cette conférence, d'augmenter le volume des investissements étrangers dans ce pays, et ce, dans le cadre du programme tunisien de développement 2016-2020. Plus de 140 projets ont été présentés aux investisseurs étrangers venus de 70 pays pour prendre part à cette manifestation internationale de deux jours.

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a pris part à cette Conférence internationale où il a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il était accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. Représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de la Conférence internationale sur l'investissement en Tunisie, le Premier ministre a indiqué qu'il était porteur d'un message «d'espoir et de paix» exprimant son souhait de voir cette rencontre sanctionnée par des résultats positifs. Il a en outre affirmé que l'Algérie et la Tunisie avaient franchi de «grands pas» dans la préservation de leur stabilité sous la «direction éclairée» des présidents des deux pays. «L'Algérie et la Tunisie ont franchi de grands pas dans la préservation de la stabilité sous la direction éclairée des présidents des deux pays, une fierté pour nous», a-t-il déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Outre un entretien avec son homologue tunisien, Hafedh Chahed, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a été reçu par l'émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Les discussions entre M.Sellal et l'émir du Qatar se sont déroulées en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. Comme il a eu aussi un entretien avec son homologue français Manuel Valls. Cette rencontre, tenue à la demande de M.Valls, a permis d'aborder les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun.