FACE AUX ENJEUX DE LA COMMUNICATION L'ANP forme ses cadres

L'information est le nerf de la guerre. C'est dans cette perspective qu'a été organisé hier, au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger) un séminaire sur le thème: «Les enjeux de la communication au sein de l'ANP.» L'ouverture des travaux a été donnée par le général-major Maddi Boualem, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major, en présence de cadres supérieurs relevant des différentes structures du ministère de la Défense nationale. Ce séminaire vise à mettre en exergue les enjeux de la communication au sein de l'Armée selon les objectifs assignés par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, en mettant l'accent sur les axes de développement du processus communicationnel dans l'optique d'atteindre de meilleurs résultats, tout en faisant ressortir les mécanismes modernes de la communication interne, ce qui a été confirmé par le général-major dans son allocution: «l'Armée nationale populaire a toujours veillé à mettre en place une stratégie communicationnelle solide basée sur la prospective des événements et le développement de méthodes de travail à même de traiter les problématiques imposées par la situation instable prévalant à nos frontières, avec ce que cela exige en termes de savoir-faire, de vigilance, de maîtrise et d'efficacité à la hauteur des objectifs majeurs auxquels fait face notre pays». De surcroît, il a réitéré l'importance de remporter les enjeux de la communication à travers une formation qualitative et continue des cadres:

«Je suis persuadé que remporter les enjeux de la communication au sein de l'Armée nationale populaire c'est se baser sur la ressource humaine qualifiée, composée d'officiers de communication expérimentés conscients de l'ampleur des missions qui leur sont assignées, et qui maîtrisent les techniques modernes de leurs domaines de compétence.»