4 EME SALON CANADIEN DE L'ÉDUCATION 1055 étudiants algériens au Canada

Par Abdelkrim AMARNI et Massiva ZEHRAOUI -

Ce 4e Salon a vu un nombre important de visiteurs affluer lors de sa première journée

Il a été inauguré hier par l'ambassadrice du Canada à Alger, Madame Isabelle Roy.

Organisé hier au Palais de la culture Moufdi Zakaria, le 4e Salon de l'éducation au Canada a été inauguré par l'ambassadrice du Canada en Algérie, Madame Isabelle Roy.

La précédant, le conseiller commercial de l'ambassade du Canada, Jocelyn Gimond, avait présenté le programme détaillé du salon. Cette manifestation de deux jours qui revêt un haut niveau culturel de par la participation effective de 12 établissements canadiens d'enseignement supérieur (universités) et collèges post-secondaire.

Ces participants sont la plupart des habitués à ce salon dont la 3e édition s'était déroulée en 2015 en Tunisie et la 5e devant l'être au Maroc.

Quelque 4800 étudiants-visiteurs se sont inscrits «on-line» à ce 4e Salon où ils sont attendus. L'édition de 2015 n'avait accueilli que 3000 visiteurs-étudiants. Ils y recueilleront les renseignements nécessaires quant à leur éventuelle admission dans les différents établissements d'enseignement canadiens représentés venant de plusieurs provinces de ce pays.

L'ambassadrice du Canada en Algérie Isabelle Roy a mis en exergue l'intérêt que porte son pays pour l'Algérie qu'elle a qualifiée de «marché de choix». Elle a fait savoir que la communauté algérienne au Canada constitue une bonne partie de la population de son pays. Elle a indiqué que parmi les 354.000 étudiants internationaux qui ont choisi de poursuivre leurs cursus au Canada, 1055 d'entre eux sont des Algériens. «Il faut savoir que 1055 Algériens étudient au Canada et leur nombre est en croissance constante», a affirmé Mme l'ambassadrice, ce qui ne manque pas de la «réjouir» en soulignant que son pays en a besoin pour «bâtir un monde meilleur». A ce propos, il est utile de savoir que l'Algérie est le plus grand pays de locuteurs francophone dans le monde après la France.

Dans son allocution, la diplomate canadienne a insisté sur «la volonté de partager l'expérience du Canada où étaient inscrits en 2015, quelque 35.400 étudiants internationaux francophones et anglophones réunis».

Des séances d'information sur les programmes d'études seront dispensées par les institutions et collèges post-secondaires en marge du salon.

Des renseignements seront également fournis sur les permis d'études et autres exigences en matière de séjour d'études au Canada par le personnel de l'ambassade présent sur les lieux. Ce salon est aussi l'occasion pour toute personne désireuse de continuer ses études au Canada de découvrir les nombreuses opportunités de formations disponibles qu'offrent les différentes institutions canadiennes.

A noter également que le système d'éducation canadien est reconnu mondialement par son «excellence et sa grande qualité», ce, à tous les niveaux d'enseignement, assure-t-on. Ce qui explique quelque part la présence de 354.000 étudiants internationaux au Canada.

Des séances d'information sur les programmes d'étude sont offertes par les représentants de ces établissements. D'autres renseignements qui concernent les procédures de demandes de permis d'études ainsi que d'autres exigences en ce qui concerne les séjours d'études au Canada sont également fournis par le personnel de l'ambassade.

Par ailleurs l'ambassadrice a tenu à encourager encore plus d'Algériens à entreprendre des études au Canada tant pour son ouverture à la diversité des langues et des cultures que pour la volonté de partager l'expertise de l'éducation canadienne reconnue dans le monde.