CHAWKI ACHEK-YOUCEF, P-DG DE LA CASNOS À TIZI OUZOU 200.000 commerçants régularisés en 2016

Par Aomar MOHELLEBI -

La caisse nationale de l'assurance sociale des non-salariés a enregistré 30% de hausse en matière de nouveaux affiliés.

Chawki Achek-Youcef, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), n'a pas caché hier à Tizi Ouzou, sa grande satisfaction quant au taux de recouvrement des cotisations pour l'année 2016 grâce, entre autres, à l'exonération des pénalités mais aussi au travail permanent de sensibilisation que mène cet organisme à l'échelle nationale via ses agences de wilayas. Le premier responsable de la Casnos, à l'échelle nationale, s'est ainsi réjoui que 200.000 commerçants affiliés à la Casnos ont pu régulariser leur situation en versant les montants de leurs cotisations ainsi que les arriérés et ce, durant cette année 2016. De ce fait, ces derniers ont pu profiter de la mesure d'exonération des pénalités.

Cette régularisation du passif a permis aux caisses de la Casnos d'être renflouées à hauteur de 70%. Un véritable exploit, se réjouit encore Chawki Achek-Youcef qui a précisé qu'à ce jour, le nombre d'assurés au niveau de la Casnos s'élève à 750.000 alors qu'il n'était que de 500.000 au début de l'année. «D'ici le 31 décembre 2016, le nombre d'affiliés qui ont régularisé leur situation au niveau de la Casnos atteindra le un million», a encore anticipé le directeur général de la Casnos, invité par le département d'économie de l'université Mouloud-Mammeri afin d'animer une conférence-débat. Tous ces exploits sont rendus possibles grâce à la loi de finances de 2016, a ajouté le même responsable. Ce dernier a encore profité de cette occasion pour lancer une fois de plus un appel à la population active non-salariée afin de cotiser le plus possible au niveau de la Casnos afin d'avoir accès à une meilleure et conséquente retraite.

Le directeur général de la Casnos a aussi indiqué que les non-salariés, notamment les commerçants, doivent saisir l'opportunité de toutes ces facilités que leur offre l'Etat et ne pas sous-estimer les privilèges que permet l'affiliation à la Casnos et le versement à temps des cotisations annuelles. Concernant les jeunes ayant bénéficié des projets dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes à l'instar de l'Ansej, Chawki Achek-Youcef a révélé que 70% parmi eux sont en règle et versent régulièrement leurs cotisations. Il n'y a que 30% qui ne sont pas en règle, a-t-il ajouté. Enfin, le P-DG de la Casnos a révélé que la Caisse nationale de l'assurance sociale des non-salariés a enregistré 30% de hausse en matière de nouveaux affiliés depuis le début de l'année 2016 dont 7000 non-salariés exercent dans la wilaya de Tizi Ouzou. «Ces derniers ont compris la nécessité impérieuse de bénéficier d'une couverture sociale», a conclu Achek-Youcef.