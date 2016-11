TIZI OUZOU 2 individus arrêtés pour détention d'armes à feu

Par Aomar MOHELLEBI -

Les mis en cause ont été présentés au parquet

Les auteurs ont dérobé une somme d'argent, des bijoux et d'autres objets.

Deux individus ont été arrêtés cette semaine pour détention d'armes à feu, a indiqué, hier, la responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Cette dernière a précisé que dans le cadre d'une enquête ouverte pour détention d'armes à feu (arme de chasse de cinquième catégorie) sans autorisation, les forces de police de la sûreté de daïra de Bouzeguène ont procédé à l'arrestation de trois individus et à la saisie de deux fusils de chasse ainsi que des munitions lors des perquisitions effectuées. En outre, une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre des deux mis en cause dans cette affaire pour le chef d'inculpation de détention illégale d'armes à feu de 5ème catégorie et de matériel servant à l'entretien des armes.

Présentés au parquet d'Azazga la semaine écoulée, les deux mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire et le troisième a été laissé en liberté provisoire. Par ailleurs, dans le cadre d'une enquête ouverte pour vol par effraction dont a été victime une citoyenne de Draâ El Mizan, les forces de police de la sûreté de daïra de céans ont réussi à identifier et arrêter les auteurs, au nombre de six, dont un mineur. «Par leur méfait, les auteurs ont dérobé une somme d'argent, des bijoux et d'autres objets», ajoute la même source. Les personnes impliquées dans cette agression et vol ont été présentées au parquet de Draâ El Mizan, la semaine écoulée, pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit et vol qualifié en réunion.

Deux individus incriminés ont été mis en détention préventive, deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Quant aux deux derniers, dont le mineur, ils ont été relaxés. «La quasi-totalité des objets volés ont été récupérés», précise-t-on. Notons enfin que, dans le cadre des activités de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, correspondant au 3 décembre de chaque année, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou tient à marquer sa participation à l'événement, par un programme axé sur la sensibilisation à travers les établissements scolaires, portant sur les conséquences des accidents de la route sur l'individu et la société. «Une délégation de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, effectuera une visite au profit des malades hospitalisés au Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed durant la journée du jeudi 1er décembre à 13 heures, et des cadeaux symboliques leur seront offerts», souligne la responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.

Cette dernière ajoute que durant la journée du 3 décembre prochain, une rencontre de goal-ball sera disputée à la salle Azouni, entre des éléments de la sûreté de wilaya et des non-voyants de l'Union des aveugles de Tizi Ouzou.

Le même jour, une exposition de photographies et des statistiques sur les accidents de la circulation, seront organisées à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, en collaboration avec l'Union des aveugles de la wilaya de Tizi Ouzou.