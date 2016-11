TIMIAOUINE (BORDJ BADJI MOKHTAR) Deux terroristes arrêtés par l'armée

Deux terroristes ont été arrêtés et un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov ainsi qu'une quantité de munitions ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mardi soir lors d'une embuscade suivie d'un accrochage au sud de Timiaouine, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade suivie d'un accrochage avec des terroristes au sud de Timiaouine relevant du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), hier soir 29 novembre 2016, un détachement de l'ANP a blessé et arrêté deux terroristes et récupéré un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, quatre chargeurs, une quantité de munitions et une moto», précise le communiqué.