IL GARDAIT SES ENFANTS VIA LE SKYPE Un couple de Français les fait surveiller depuis l'Algérie!

Par Abdelkrim AMARNI -

Il ont été jugés pour négligence envers leurs trois enfants, retrouvés avec de fortes carences.

C'est un cas hallucinant de négligence parentale que rapportait mardi le journal français La Voix du Nord. Le 26 septembre dernier, un habitant de Wattrelos, dans la banlieue de Roubaix, est sollicité pour ramener de l'école deux enfants de ses voisins. Mais à peine entré dans l'appartement, il est surpris par la configuration des lieux: presque toutes les pièces sont fermées à clé. De l'une d'elles proviennent distinctement les cris d'un nourrisson. L'homme appelle d'autres voisins à l'aide, qui parviennent à franchir la porte derrière laquelle parvenaient les cris du nourrisson. A l'intérieur de la chambre, un spectacle effarant s'offre à eux. Un bébé de deux ans est enfermé dans un lit-cage. Sans eau, et surtout sans surveillance. Les policiers de la brigade des mineurs ont été aussitôt appelés à la rescousse.

Les deux parents wattrelosiens viennent d'être condamnés pour négligence envers leurs trois enfants. Les derniers ont été retrouvés avec de fortes carences. Ils étaient nourris avec du yaourt ou des biscuits....

Suite à un examen médical, les trois enfants se voient diagnostiquer diverses carences: fer, vitamines... L'aînée, 8 ans, dort par terre sur une couverture. Le second souffre d'un strabisme jamais soigné, et ne marche pas encore à l'âge de 3 ans. Face aux policiers, les parents reconnaissent, toute honte bue, leur négligence. Ils expliquent cet état de faits par des cumuls d'emplois. Ils avouent même être si «peu disponibles» pour leurs enfants qu'ils sont contraints de les faire surveiller... via l'application de téléconférence Skype, par un proche qui habite en Algérie. Ce mode de baby-sitting, pour le moins stupéfiant, n'a pas franchement été du «goût» de la cour... Aussi, les enfants ont été «recueillis» et les parents condamnés à 10 mois de prison avec sursis. Ils ont été également condamnés à une «mise à l'épreuve» pour le calvaire subi par le dernier-né, selon le récit d'audience rapporté par La Voix du Nord.