MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE BOUDJIMA Une disparition absurde

Par Kamel BOUDJADI -

Il se tenait régulièrement chaque jeudi depuis plusieurs siècles. Le marché hebdomadaire de Boudjima s'est imposé après l'indépendance comme une place marchande incontournable pour l'activité commerciale et économique. Généralement traditionnelle et rudimentaire, l'économie locale vivait de ce lieu qui permettait l'échange, l'achat ou le troc de produits divers. Il était le poumon de la région. En accueillant des marchands venus de toutes les régions d'Algérie, le marché de Boudjima s'est forgé une notoriété à la mesure de tous ses semblables dispersés à travers plusieurs lieux de la wilaya de Tizi Ouzou. Hélas, aujourd'hui, ce lieu n'existe plus. L'urbanisation anarchique du chef-lieu de la commune l'a complètement rayé de la carte. A sa place, poussent aujourd'hui des bâtiments relevant du logement social. Aucune trace du marché hebdomadaire. Pourtant, depuis son absurde disparition, la commune de Boudjima souffre de l'absence de ce genre d'espaces destinés à la commercialisation des produits locaux. Les conséquences de sa disparition se sont vite répercutées sur la vie économique et commerciale locale. La commune paye son absence. En fait, plus que dans le passé récent et le présent, la commune de Boudjima aura sans nul doute besoin de ce lieu dans un proche avenir. La nouvelle loi sur les collectivités locales contraindra les prochains élus, ceux qui seront réélus comme les nouveaux venus, à exploiter toutes les ressources dont dispose leur commune afin de renflouer les caisses. Les budgets locaux en dépendront grandement. C'est pourquoi donc, ceux qui arriveront à la tête de l'APC dans quelques mois, auront certainement à ressusciter le marché hebdomadaire de la commune. C'est un lieu qui pourra sans nul doute constituer une niche fiscale importante par les prélèvements de taxes sur les stands et les places occupées par les marchands, d'une part. D'autre part, sa présence au niveau local, sera un lieu où les producteurs locaux écouleront leurs marchandises constituées essentiellement de l'activité agricole et d'élevage. Par ailleurs, il est à noter que le marché hebdomadaire dans l'Algérie médiévale jusqu'à celle d'il y a quelques décennies seulement ne jouait pas uniquement un rôle économique. Le marché était un lieu où respiraient la vie et les traditions des populations. Le marché était un lieu où se rencontraient les gens pour tous les échanges. C'était le lieu où les dates des fêtes religieuses se faisaient connaître par les «berrahs». Il se faisait même des invitations pour les fêtes comme les circoncisions et les mariages. Enfin, à quelques mois des élections locales, les prétendants auront là un projet réel à proposer à la population pour le prochain mandat. Un mandat qui sera marqué par l'arrivée des nouvelles lois qui mettront les élus dans la nécessité d'aller chercher de l'argent là où il se trouve. C'est également une manière d'exploiter les richesses de la commune à la place de l'attente des PCD et autres recettes providentielles.