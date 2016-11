ANNABA RETROUVERA-T-ELLE SON STATUT D'ANTAN? Le challenge des pouvoirs locaux

Par Wahida BAHRI -

Un programme ambitieux pour redorer le blason d'Annaba vient d'être tracé par les pouvoirs locaux de la wilaya d'Annaba.

Après le logement, c'est le cadre de vie et la dégradation de l'aspect général du chef-lieu de la commune d'Annaba. Deux situations qui le moins que l'on puisse dire, sont à l'origine du malaise de la population. S'agissant du premier, le secteur du logement en l'occurrence, il est bien évident que la politique de transparence et la rigueur dans le suivi des instructions, du chef de l'exécutif de la wilaya d'Annaba a porté ses fruits. En témoigne la diminution des mouvements de contestation des demandeurs de logements, notamment ceux habitués à s'exhiber devant les daïras et le siège de la wilaya d'Annaba. Les commissions mises en place par les services en charge de la gestion de ce dossier ont mis fin aux agissements frauduleux de faux demandeurs de logements au détriment des vrais ayants droits. Depuis le second semestre de 2015 et tout au long de 2016, plusieurs opérations de relogement ont été enregistrées, touchant les 12 communes de la wilaya, le chef-lieu notamment, où les vrais postulants ont été satisfaits. Des opérations qui s'inscrivent, rappelons-le, dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire, mais surtout des constructions illicites composant des foyers de bidonvilles implantés sur commande. Cette dernière, notons-le, orchestrée par la mafia des constructions illicites. Au bonheur de cette wilaya, les opérations de relogement opérées depuis plus d'une année, dans le cadre d'une politique de filtrage des listes a permis aux pouvoirs publics de la wilaya d'Annaba de satisfaire plus de 10.000 demandes, un chiffre jamais enregistré depuis l'indépendance. Eliminer toutes les constructions illicites et l'habitat précaire est un défi de taille réussi à 75% dans la wilaya d'Annaba, dont l'horizon semble s'ouvrir sur d'autres défis. En effet, il est clair que la réussite ouvre bien l'appétit pour en réaliser d'autres. L'adoption d'une vraie politique de gestion à la hauteur des espérances de cette wilaya, préconise à un avenir prometteur. Des instructions strictes portant sur la prise en charge du cadre de vie et l'embellissement de la ville ont été données par le premier responsable de la wilaya. La première opération de ce programme ambitieux sera entamée par l'extension du Cours de la Révolution. Un nouveau plan de réhabilitation vient d'être adopté pour donner un vrai aspect non seulement embellissant, mais surtout touristique au centre-ville d'Annaba et ses alentours. Etant au centre des préoccupations des instances locales de la wilaya d'Annaba, les travaux d'embellissement porteront outre, l'extension du Cours de la Révolution jusqu'à la nouvelle gare maritime, il est retenu dans ce programme la réalisation du plus grand centre commercial. Ce dernier, et selon certaines informations, portera le nom de Bône «Bouna Maul». La gigantesque structure commerciale sera implantée face au Sheraton qui entrera en service en 2017. Bien que le programme prévoit la démolition de plusieurs habitations de la vieille-ville, déjà en ruines et la récupération des terrains qui serviront à la réalisation de plusieurs projets. Il demeure néanmoins que ce même programme opte pour la conservation d'autres constructions, à l'image de l'école Victor Hugo. Cette dernière fera l'objet d'une opération de réhabilitation conséquente, pour s'harmoniser avec l'aspect urbain de la zone. Les ambitions des gestionnaires de la wilaya d'Annaba sont déjà en phase de réalisation. Dans ce sens, on cite les travaux de réalisation d'une gare maritime au sein de l'institution portuaire d'Annaba. Cette dernière sera reliée directement à la gare ferroviaire par une passerelle avec un design embellissant pour la ville. Au bonheur des plaisanciers nationaux et internationaux, la ville d'Annaba verra dans les prochains jours le lancement des travaux pour la réalisation d'une marine. Annaba n'est pas en marge des villes étrangères dotées de marinas. Annaba a tous les atouts pour prétendre à un tourisme international. Plusieurs autres chantiers seront lancés à partir du 1er trimestre de 2017, dont un parking à niveau d'une capacité de 1 200 véhicules. Retenu pour être réalisé au niveau de la zone de l'avant-port, ce projet permettra de mettre fin au diktat des gardiens illicites. A l'effet de faire réussir ce programme et veillant personnellement à l'application de toutes ces instructions, des réunions et rencontres hebdomadaires sont mises en place par les autorités locales. Des réunions et des consultations regroupant des directeurs de l'exécutif, des bureaux d'études, représentant la société civile, entre autres acteurs concernés, notamment en ce qui concerne l'élargissement du Cours de la Révolution. Ces projets et bien d'autres retenus dans ce programme ambitieux, devront redorer le blason de la wilaya d'Annaba et l'aider à renouer avec son passé d'antan.