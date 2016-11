PRISE DE BEC ENTRE MOHAMED DJEMAI ET LARBI OULD KHELIFA Le FLN se donne en spectacle à l'APN

Par Nadia BENAKLI -

Un spectacle inédit dans l'hémicycle

Hier, l'assistance a eu droit à un nouvel épisode du bras de fer opposant le chef du groupe parlementaire Mohamed Djemai au président de l'Assemblée Larbi Ould Khelifa.

Décidément, les choses ne vont plus au sein du carré du FLN à l'APN. Le conflit d'intérêt divise sérieusement le groupe parlementaire du FLN à l'APN. La course à la députation et les postes de ministres minent sérieusement les rapports entre les députés au sein de la chambre basse du Parlement. Hier, l'assistance a eu droit à un nouvel épisode du bras de fer opposant le chef du groupe parlementaire Mohamed Djemai au président de l'Assemblée, Larbi Ould Khelifa. Le député Nacer Latrache, vice-président du groupe parlementaire du FLN, est revenu à la charge pour attaquer le président de l'Assemblée. Intervenant lors de la séance de vote du projet amendant la loi sur la retraite, ce président du groupe d'amitié algéro-chinois a déclaré qu' «il n'y a pas de surenchère dans le soutien au programme du président de la République» en dénonçant le comportement de Ould Khelifa. Ce qui a poussé ce dernier à lui couper la parole.

«Coupez le son...», a demandé le président de l'Assemblée en accordant la parole à un autre député du parti. Or, cela n'a pas apaisé les tensions. Le président de la commission des affaires juridiques Amar Djilali est intervenu pour rajouter une couche en accusant en live le député Nacer Latrache et en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Les deux personnes se sont échangé des tirs croisés perturbant les travaux de la séance pendant un quart d'heure. Le député Lyes Saâdi qui a pris la parole a dénoncé cette attitude. «C'est honteux d'assister à ces conflits à l'intérieur de l'hémicycle», a-t- il déploré avant d'ajouter «ce sont des problèmes internes qu'il faut régler en dehors de l'hémicycle». A rappeler que cet incident est une suite à la passe d'armes enregistrée la veille entre le président de l'Assemblée et le chef du groupe parlementaire devant les regards des représentants du gouvernement et des élus des autres formations et de la presse. Les deux hommes du FLN se déclarent la guerre tout en se concurrençant sur le soutien indéfectible au président de la République qui est président du parti. Les deux hommes ont échangé des propos virulents en pleine plénière. Le refus du président de l'APN d'inclure le président du groupe d'amitié algéro-chinois dans son prochain déplacement en Chine est la goutte qui a fait déborder le vase. Selon une source proche, le chef du groupe parlementaire est en colère contre le président de l'APN pour la simple raison qu'il n'a pas été désigné comme la personne pressentie à occuper un poste ministériel. «Le président de l'APN a désigné le député de Tizi Ouzou Saïd Lakhdari», indique notre source, c'est pourquoi Djemai a piqué une crise. Ce dernier est connu pour ses ambitions d'occuper un poste ministériel. Depuis le départ de l'ancien secrétaire général Amar Saâdani, des rumeurs circulent sur un éventuel départ du chef du groupe parlementaire. Dans une déclaration à la presse, Djemai a écarté tout différend avec le président de l'Assemblée. Ces déclarations sont loin d'effacer les clichés puisque le carré des députés est sérieusement divisé et cette éventuelle crise risque d'enfoncer les choses.