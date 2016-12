Les échanges en quelques chiffres

Les résultats globaux obtenus en matière de réalisations des échanges extérieurs de l'Algérie pour la période de l'année 2015 font ressortir un déficit de la balance commerciale (non inclus les importations de services) de 13,71 milliards de dollars contre un excédent de 4,31 milliards de dollars durant l'année 2014. En termes de couverture des importations par les exportations, les résultats en question dégagent un taux de 73% en 2015 contre 107% enregistré en 2014.

- alimentation 0,62%

- énergie et lubrifiants (hydrocarbures) 94,54%

- produits bruts 0,28%

- demi-produits 4,48%

- biens d'équipement industriels 0, 05%

- biens de consommation non alimentaires 0,03%

Pour les exportations hors hydrocarbures, elles sont marginales, toujours dominées par les dérivés d'hydrocarbures, et les déchets ferreux et semi-ferreux, excepté le sucre. Les huiles représentent 588 millions de dollars soit 37,34%, l'ammoniac 502 millions de dollars soit 24,35%, les engrais 439 millions de dollars soit 21,27%, l'hydrogène gazeux, 25 millions de dollars soit 1,21%, soit un total de 84,17%. Pour les six premiers mois de l'année 2016, idem en tendance pour les années écoulées 2005-2015 selon les statistiques douanières rapportées par l'agence officielle APS le 20 juillet 2016 qui note que le déficit commercial de l'Algérie a atteint 10,83 milliards de dollars (mds usd) au 1er semestre 2016 contre un déficit de 8,51 mds usd à la même période de 2015, soit une hausse du déficit de 27,2%. Les exportations ont nettement reculé à 12,68 mds usd durant les six premiers mois de 2016 contre 18,93 mds usd sur la même période de 2015 (-33,02%), soit un recul de 6,25 mds usd et le taux de couverture des importations par les exportations est ainsi passé à 54% contre 69% entre les deux périodes de comparaison. Les hydrocarbures continuent à représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger pour une part de 93,55% du volume global des exportations, avec un montant de 11,86 mds usd durant les six premiers mois, contre 17,868 mds usd à la même période de 2015 (-33,62%), soit une baisse de six mds usd. Les exportations hors hydrocarbures, qui ont représenté 6,45% du montant des exportations, ont diminué à 818 millions usd, en baisse de 22,83% par rapport aux six premiers mois de 2015. Ainsi nous avons la structure suivante:

- des demi-produits avec 624 millions usd (contre 846 millions us en 2015 pour la même période),

- des biens alimentaires avec 129 millions usd ontre 150 millions usd en 2015)

- des produits bruts avec 34 millions usd contre 50 millions usd en 2015),

- des biens d'équipement industriels avec 22 millions usd (contre 8 millions usd en 2015)

- des biens de consommation non alimentaires avec 9 millions usd (contre 6 millions usd en 2015).