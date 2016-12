10ES JOURNÉES EUROMAGHRÉBINES DE LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE Alger accueille la Com ces 11 et 12 décembre à Alger

Ils seront tous là. Experts nationaux et internationaux. Ils viennent marquer leur passage à l'occasion de la 10e édition euromaghrebnine de la communication publicitaire, qui se tiendra ces 11 et 12 décembre, sous le patronage de Monsieur le ministre de la Communication, à Alger, hôtel El Aurassi. 15 conférences marqueront ces 48h. Des sujets qui se complètent et qui vont dans le sens d'une actualisation de stratégies de communication globales. Parmi les experts on signale la présence cette fois-ci via une vidéoconférence de Dominique Wolton, directeur de la revue internationale Hermès et directeur de recherche au Cnrs, l'Anep, Medialgeria, Eptv, Jcdecaux, le directeur général de l'Arpp, plusieurs cas d'exemple seront au programme à l'image de l'Ecole supérieure des affaires, des magazines à l'instar de Dzeriat Magazine partenaire de l'événement, le Journal des Affaires professionnelles, et d'autres experts en ménagement général et communication en entreprise. Les organisateurs de RH. International Communication s'attendent à une participation professionnelle des divers secteurs d'activités économiques du pays. On évoquera pour la première fois «La communication extérieure dans la ville de demain». Dans un monde où l'urbanisation s'accélère, penser la ville de demain et concevoir les métropoles du futur sont aujour-d'hui des enjeux de première importance pour l'avenir de l'humanité. La solution aux problèmes des villes actuelles passera par l'innovation et l'invention de nouveaux modèles de développement. La ville de demain sera innovante, durable, connectée et surtout intelligente («Smart City»). Un autre sujet «Digital marketing e-commerce, pour une formation d'excellence» «L'avenir des nouvelles plateformes de diffusion en Algérie» «La publicité entre la création et la nouveauté», «Pourquoi les crises offrent parfois les meilleures opportunités pour communiquer en publicité» un sujet qui sera animé par Riad Ait Aoudia P-DG de Medialgerie. Bien d'autres thèmes qui marqueront cette 10e édition, qui accueillera pour la première fois en Algérie Monsieur Antonio Vincenti chairman et CEO du Groupe Pikasso Lawhat. Vice-président de la Fepe, Association internationale de la publicité extérieure. Des opérateurs viendront également expliquer pourquoi et comment ils dispatchent leurs contenus de façon transversale sur un maximum de plateformes en diversifiant formats, supports, expériences... afin d'être le plus proche possible des désirs des consommateurs.