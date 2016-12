POURSUITE DU PROCESSUS DE MODERNISATION POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L'HEURE L'APS fête le 55ème anniversaire de sa création

Par Abdelkrim AMARNI -

L'actualité en continu et en temps réel est sa force d'informer.

Née il y a plus d'un demi-siècle à Tunis, l'agence de presse «Algérie Presse Service (APS)» a célébré jeudi le 55ème anniversaire de sa création. Cette date est marquée cette année par la poursuite de son processus de modernisation pour s'adapter aux nouvelles avancées technologiques et assurer un service public de qualité à une clientèle de plus en plus exigeante.

Depuis sa création le 1er décembre 1961, l'agence nationale a enregistré d'importantes évolutions. Débutant avec la ronéo et le télégraphe, ses moyens ont évolué pour s'orienter vers le tout-numérique. Face aux défis technologiques, la multiplication des sites électroniques d'information et l'émergence du «journalisme citoyen», que favorisent les réseaux sociaux, l'agence s'est engagée dans un processus de modernisation de ses équipements et de formation de ses ressources humaines pour assurer à ses abonnés et au large public, à travers son site Internet (www.aps.dz), une information crédible en temps réel de l'essentiel de l'actualité nationale et internationale H24 et 7j/7.

L'agence, qui dispose d'une douzaine de sites d'informations (un site généraliste en arabe, français, anglais et tamazight et 8 sites régionaux du pays à l'Est, Ouest Centre et Sud), compte les faire évoluer en «webmagazines multimédia» et en créer d'autres. L'APS, considérée comme le «média des médias» ou encore le grossiste de l'information, prévoit le lancement en 2017 d'un site d'information économique et d'un autre dédié aux sports et à la jeunesse. Elle compte également créer une Webtv, qui fonctionnera en grande partie comme une chaîne d'information en continu.

L'agence a été créée le 1er décembre 1961 à Tunis durant la guerre de Libération nationale, à l'initiative du Gouvernement provisoire de la République algérienne (Gpra), pour être le porte-drapeau de la Révolution algérienne sur la scène médiatique mondiale. Son siège a été transféré naturellement à Alger après l'indépendance du pays. L'agence, qui avait démarré son activité avec des moyens rudimentaires et un personnel réduit, compte actuellement plus de 250 journalistes nationaux et une douzaine de représentations à l'étranger. Sa production quotidienne dépasse 400 dépêches dans les deux langues (arabe et français) traitant de différents sujets à caractère politique, économique, social, culturel et sportif.