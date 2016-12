34 ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LEUR SONT OUVERTS EN FRANCE Les étudiants algériens préparent la rentrée 2017

Par Ali TIRICHINE -

Campus France Algérie a annoncé ce jeudi qu'il organise pour la première fois au Maghreb et en Afrique, un Salon en ligne des études en France,qui se tiendra les 8 et 9 décembre 2016. Pendant deux journées, 34 établissements d'enseignement supérieur répondront en direct aux questions des étudiants algériens.

La plateforme interactive du Salon virtuel offre la possibilité aux étudiants algériens de tous horizons de dialoguer en direct depuis leur ordinateur ou smartphone avec plus de 30 établissements d'enseignement supérieur français et de s'informer sur les différents diplômes proposés pour la rentrée 2017 sans avoir à se déplacer. Campus France Algérie présente l'initiative comme une occasion unique afin d'orienter les étudiants dans le choix d'un cursus adapté et de leur expliquer les différentes procédures d'inscription à l'université, en écoles d'ingénieur, d'art et de commerce en France.

La France se targue d'être la première destination des étudiants algériens en mobilité à l'étranger avec 800 accords de coopération entre les universités françaises et algériennes et 23.000 étudiants sur les bancs des établissements d'enseignement supérieur français. En 2016, plus de 7300 étudiants algériens ont commencé leur cursus en France, et ils sont actuellement près de 23.000 sur les bancs des établissements d'enseignement supérieur français.

Pour la 1ère édition du Salon, des établissements prestigieux d'enseignement supérieur français veulent accueillir les étudiants dont 17 écoles de commerce et de management. C'est notamment le cas de l'Ecole supérieure de management, de l'Ecole supérieure du commerce extérieur et de France international graduate schools. Sept écoles d'ingénieur sont aussi sur la liste dont l'Ecole des mines d'Albi, Télécom Paritech et l'Ecole des mines d'Alès. Quant

aux sept autres universités ou instituts technologiques, il s'agit, entre autres, de la Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France, l'Ecole des Hautes études en santé publique, l'Institut universitaire de technologie et l'université Paris 13. Il y a aussi d'autres établissements qui proposent des places pédagogiques comme les trois écoles d'art: Autograf - Design & Arts appliqués, l'Ecole supérieure de communication visuelle ou encore l'École supérieure d'art du Nord, Pas-de-Calais Dunkerque, Tourcoing. Les candidats sont invités à se préinscrire au salon par le biais d'une plateforme: http://salondz.campusfrance.org

A souligner que Campus Algérie qui a une antenne à l'université de Bab Ezzouar à Alger, fournit aussi des informations sur les aides et permet de faire une recherche pour obtenir une bourse adaptée à chaque profil.

De la licence au postdoctorat, le répertoire présente les programmes des institutions gouvernementales, des collectivités locales, des entreprises, des fondations et des établissements d'enseignement supérieur. Appuyé sur un budget d'environ 100 millions d'euros dès 2008, un grand nombre de bourses pour étudiants étrangers est attribué par le ministère français des Affaires étrangères. 25% de ces bourses sont financées par l'administration centrale, comme dans le cadre des programmes Eiffel ou Major. 75% des bourses sont attribuées par les ambassades. Tout renseignement concernant l'attribution de ces bourses peut être obtenu auprès du Service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade ou du consulat général de France dans le pays.